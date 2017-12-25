В Тольятти на сбитую автобусом женщину наехал другой автобус

В воскресенье, 24 декабря, в Тольятти в ДТП с двумя автобусами пострадала молодая женщина, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, в районе дома № 51а по ул. 70-летия Октября 47-летний водитель маршрутного автобуса ГАЗ сбил 23-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После удара женщину отбросило влево, где на нее наехал такой же автобус, под управлением 30-летнего водителя.

После ДТП пострадавшую госпитализирована в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.



