Самарский инженер стал победителем финала "Своей игры"

В воскресенье, 24 декабря, победителем финальной игры года в шоу "Своя игра", которая идет в эфире НТВ, стал самарец Александр Беляев, пишет samara.kp.ru.

28-летний Александр Беляев работает инженером - проектирует корабли. Интеллектуальными играми увлекается со студенческих времен. В этом сезоне у Александра в активе шесть побед. Седьмую игру он уступил риск-менеджеру из Санкт-Петербурга Григорию Бродскому.

Победу Беляеву в игре принес вопрос об изобретении химика Джона Уокера, который случайно изобрел спички. Он обыграл журналиста из Москвы Владимира Московенко и столичного предпринимателя Виталия Федорова.