Самарский инженер стал победителем финала "Своей игры"

В воскресенье, 24 декабря, победителем финальной игры года в шоу "Своя игра", которая идет в эфире НТВ, стал самарец Александр Беляев, пишет samara.kp.ru.
28-летний Александр Беляев работает инженером - проектирует корабли. Интеллектуальными играми увлекается со студенческих времен. В этом сезоне у Александра в активе шесть побед. Седьмую игру он уступил риск-менеджеру из Санкт-Петербурга Григорию Бродскому.
Победу Беляеву в игре принес вопрос об изобретении химика Джона Уокера, который случайно изобрел спички. Он обыграл журналиста из Москвы Владимира Московенко и столичного предпринимателя Виталия Федорова.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.