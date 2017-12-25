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Общество

Из-за погодных условий до 26 декабря ограничена переправа по Волге до Рождествено

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за сложной ледовой ситуации в субботу, 23 декабря, во второй половине дня была прекращена переправа через Волгу по маршруту Самара - Рождествено, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ледовые торосы рвут гибкое ограждение судов на воздушной подушке. Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту с 26 декабря. О начале перевозок будет сообщено дополнительно.  

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