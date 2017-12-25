Из-за погодных условий до 26 декабря ограничена переправа по Волге до Рождествено

Из-за сложной ледовой ситуации в субботу, 23 декабря, во второй половине дня была прекращена переправа через Волгу по маршруту Самара - Рождествено, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ледовые торосы рвут гибкое ограждение судов на воздушной подушке. Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту с 26 декабря. О начале перевозок будет сообщено дополнительно.
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СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.