Конкурс "Действуй без границ" объявил победителей

Конкурс "Действуй без границ" - это возможность для социальных предпринимателей выиграть грант и потратить средства на важные проекты для людей с ограниченными возможностями.

Всего по итогам конкурса гранты на общую сумму свыше 3 млн руб. получат восемь проектов из семи регионов России. Инициатором программы выступила пивоваренная компания "Балтика" - часть Carlsberg Group. Организатор - Фонд региональных социальных программ "Наше будущее".

Конкурс грантов проходит в две волны. Прием заявок от действующих предпринимателей завершился 15 ноября 2017 года, начинающие предприниматели могут подать свой проект на конкурс до 2 марта 2018 года.

Ключевые критерии оценки в грантовом конкурсе - использование инновационных решений социальных проблем и самоокупаемость в перспективе. Так, в числе победителей оказался проект из Воронежа, в рамках которого планируется организовать производство поручней, пандусов для создания безбарьерной среды и трудоустроить на предприятии десять человек с ограниченными возможностями. Из Новосибирска грант получит салон красоты "ЛЕО", в котором работают пять человек (трое из них - люди с инвалидностью) и где планируют дополнительно создать рабочие места. Салон придерживается принципов доступной среды, поэтому в него человек с ограниченными возможностями может попасть без сопровождающего. За время существования салона более 800 человек с инвалидностью получили бесплатные услуги.

"На конкурс поступило много разноплановых проектов. Такой отклик говорит об интересе к социальному предпринимательству и перспективах его развития, - говорит Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям компании "Балтика". - В список победителей вошли предприятия малого бизнеса, чьи модели экспертное жюри оценило как устойчивые и обладающие потенциалом для создания долгосрочного социального эффекта. Выделенные гранатовые средства помогут им в развитии и обеспечении рабочих мест для людей с инвалидностью".

Грантовая поддержка - только одно из направлений проекта. Также в рамках программы проходит онлайн-школа социального предпринимательства для обучения начинающих предпринимателей созданию и развитию социального бизнеса, направленного на поддержку людей с инвалидностью.

Ознакомиться с дополнительной информацией о программе можно на официальном сайте: действуйбезграниц.рф.