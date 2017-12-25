Теплант принял участие в строительстве стадиона "Екатеринбург Арена"

АО "Теплант" начало выпуск сэндвич-панелей для стадиона "Екатеринбург Арена". На счету самарского производителя это четвертый из двенадцати стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу 2018.

Ранее предприятие укомплектовало сэндвич-панелями стадионы "Открытие Арена" и "Лужники" в Москве, а также самарский стадион.

Панели для "Екатеринбург Арены" пойдут на строительство входных групп, через которые во время Чемпионата будут проходить все болельщики. Объем поставки — 2 500 кв. м сэндвич-панелей.

"Для нас "Екатеринбург Арена" — очень значимый объект, как и самарский стадион, на строительство которого мы поставили панели тоже в этом году. Надо сказать, у этих объектов в чем-то схожая история. Оба проекта первоначально не предполагали использование сэндвич-панелей в принципе. Но наш опыт участия в крупных спортивных и других стройках международного масштаба показывает, что более эффективного способа повысить энергоэффективность здания и ускорить строительство без потерь в качестве, чем сэндвич-панели, пока не существует", — отметил коммерческий директор АО "Теплант" Александр Андреев.