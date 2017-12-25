В Красноярской районной больнице будет закрыт роддом

Министерство здравоохранения Самарской области подтвердило, появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию о закрытии родильного отделения Красноярской ЦРБ.
"Практика по закрытию маломощных роддомов реализуется на территории губернии 15 лет. Сегодня в 9 из 27 сельских территорий Самарской области функционируют роддома, — сообщают в ведомстве. — По данным Всемирной Организации Здравоохранения оказание медицинской помощи в родах женщине и новорожденному в маломощных родильных отделениях (менее 500 родов в год) считается небезопасным. В ситуации, когда в год в учреждении проходят мало родов, у врачей и акушерок нет постоянной медицинской практики, теряются навыки использования высокотехнологичного медицинского оборудования".
Родильное отделение Красноярской ЦРБ также относится к группе маломощных родильных отделений с количеством родов до 250 в год, и, действительно, планируется к закрытию. В роддоме района за 11 месяцев этого года произошли 151 роды (примерно 1 роды в два дня). На базе родильного отделения будет работать отделение патологии беременности. Здесь будет оказываться помощь в экстренных случаях. В настоящее время администрация больницы отрабатывает вопросы маршрутизации пациентов (куда будут направлять будущих мам рожать), планируют встречи с населением на сельских сходах.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!