В Красноярской районной больнице будет закрыт роддом

Министерство здравоохранения Самарской области подтвердило, появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию о закрытии родильного отделения Красноярской ЦРБ.

"Практика по закрытию маломощных роддомов реализуется на территории губернии 15 лет. Сегодня в 9 из 27 сельских территорий Самарской области функционируют роддома, — сообщают в ведомстве. — По данным Всемирной Организации Здравоохранения оказание медицинской помощи в родах женщине и новорожденному в маломощных родильных отделениях (менее 500 родов в год) считается небезопасным. В ситуации, когда в год в учреждении проходят мало родов, у врачей и акушерок нет постоянной медицинской практики, теряются навыки использования высокотехнологичного медицинского оборудования".

Родильное отделение Красноярской ЦРБ также относится к группе маломощных родильных отделений с количеством родов до 250 в год, и, действительно, планируется к закрытию. В роддоме района за 11 месяцев этого года произошли 151 роды (примерно 1 роды в два дня). На базе родильного отделения будет работать отделение патологии беременности. Здесь будет оказываться помощь в экстренных случаях. В настоящее время администрация больницы отрабатывает вопросы маршрутизации пациентов (куда будут направлять будущих мам рожать), планируют встречи с населением на сельских сходах.