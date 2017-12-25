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Здравоохранение Общество

В Красноярской районной больнице будет закрыт роддом

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения Самарской области подтвердило, появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию о закрытии родильного отделения Красноярской ЦРБ.

"Практика по закрытию маломощных роддомов реализуется на территории губернии 15 лет. Сегодня в 9 из 27 сельских территорий Самарской области функционируют роддома, — сообщают в ведомстве. — По данным Всемирной Организации Здравоохранения оказание медицинской помощи в родах женщине и новорожденному в маломощных родильных отделениях (менее 500 родов в год) считается небезопасным. В ситуации, когда в год в учреждении проходят мало родов,  у врачей и акушерок нет постоянной медицинской  практики, теряются навыки использования высокотехнологичного медицинского оборудования". 

Родильное отделение Красноярской  ЦРБ также относится к группе маломощных родильных отделений с количеством родов до 250 в год, и, действительно, планируется к закрытию. В  роддоме района  за  11  месяцев  этого года  произошли  151  роды (примерно 1 роды в два дня). На базе родильного отделения будет работать отделение  патологии  беременности. Здесь будет оказываться помощь в экстренных случаях. В настоящее время  администрация больницы отрабатывает  вопросы маршрутизации пациентов (куда будут направлять будущих мам рожать), планируют встречи с населением на сельских сходах.

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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