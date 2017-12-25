"Ростелеком" обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи

По решению президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, с 1 января 2018 года отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. "Ростелеком", являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

"Наша компания сделала еще один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны. И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время", — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села", — добавил Михаил Осеевский.

Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.

Как известно, с 1 августа 2017 года "Ростелеком" отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Скорость передачи данных в точках доступа — не менее 10 Мбит/с. Сразу после отмены платы за доступ в интернет в точках Wi-Fi отмечен резкий рост спроса на услугу — количество интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%, а общий объем интернет-трафика увеличился на 27%.