Не имевший водительских прав парень устроил в Самаре ДТП с тремя автомобилями

В Красноглиснком районе Самары 24 декабря, в 1:50, произошло ДТП с участием автомобилиста, не имеющего водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В пос. Прибрежный 17-летний молодой человек ехал на Lada Granta по ул. Звездной. По предварительной версии полицейских, он упустил контроль за движением машины и врезался в стоявший слева от проезжей части Lada Largus. После удара Lada Granta отбросило на припаркованную Chevrolet Niva.
В результате аварии 21-летнего пассажира Lada Granta госпитализировали с травмами головы.
По данным ГИБДД, водитель этой машины отказался проходить медосвидетельствование и не имел водительских прав.
Последние комментарии
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые