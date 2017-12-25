Не имевший водительских прав парень устроил в Самаре ДТП с тремя автомобилями

В Красноглиснком районе Самары 24 декабря, в 1:50, произошло ДТП с участием автомобилиста, не имеющего водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В пос. Прибрежный 17-летний молодой человек ехал на Lada Granta по ул. Звездной. По предварительной версии полицейских, он упустил контроль за движением машины и врезался в стоявший слева от проезжей части Lada Largus. После удара Lada Granta отбросило на припаркованную Chevrolet Niva.

В результате аварии 21-летнего пассажира Lada Granta госпитализировали с травмами головы.

По данным ГИБДД, водитель этой машины отказался проходить медосвидетельствование и не имел водительских прав.