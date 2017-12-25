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Образование Общество

Александр Милеев получил ученое звание профессора

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев получил ученое звание профессора по специальности "Теория и методика физического воспитания". Об этом Волга Ньюс рассказали в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ), где он с января 2011 г. работает в должности проректора по инфраструктурному развитию.

Как пояснили в вузе, кандидатуру Александра Милеева на присвоение ему звания профессора выдвинул ученый совет в 2016 году. Инициатива была одобрена Министерством образования РФ. В июле 2017 г., по информации представителей СГСПУ, был издан соответствующий приказ, в октябре Александр Милеев получил диплом профессора.

Как рассказали собеседники издания в СГСПУ, Александр Милеев получил звание профессора за свои достижения. В вузе пояснили, что для чемпионов мира, занимающихся преподавательской деятельностью, при соблюдении ряда условий предусмотрена возможность получения ученого звания в области физической культуры и спорта без подготовки докторской диссертации.

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"Он работает в вузе в должности профессора уже несколько лет, является кандидатом педагогических наук и имеет звание доцента, подготовил и опубликовал три методических пособия по методике обучения физической культуре и спорту, имеет звание чемпиона мира, а также подготовил учеников, ставших чемпионами мира и Европы", - сообщили в СГСПУ.

Александр Милеев родился в Куйбышеве 25 февраля 1971 г., в 1994 г. окончил факультет физического воспитания Самарского педагогического института, в 1998 г. - юридический факультет Самарской государственной экономической академии.

Как сообщается на сайте СГСПУ, Александр Милеев "большую часть жизни посвятил спорту, с юношеских лет представлял Самарскую область на соревнованиях различных уровней". В частности, он является многократным чемпионом РСФСР по гребле на байдарках и каноэ, чемпионом мира в классе "Dragon Boat", призером Кубков Мира, обладает званиями мастера спорта СССР, заслуженного тренера РФ.

Как рассказали в СГСПУ, Александр Милеев после завершения спортивной карьеры начал осуществлять подготовку спортсменов в качестве тренера, и среди его учеников - чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы.

Сейчас он является также вице-президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и президентом региональной федерации.

В Самарской губернской думе Александр Милеев возглавляет комитет по культуре, спорту и молодежной политике, а также входит в состав комитета по образованию и науке.

По данным ИАС Seldon Basis, Александр Милеев до января 2012 г. входил в состав собственников ООО СХП "Самарские просторы" (специализируется на аренде и лизинге сельскохозяйственных машин и оборудования). Также, согласно  ИАС Seldon Basis, прежде он являлся соучредителем ООО "Спорт Групп" (оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды), в 2000-х входил в состав совладельцев самарского Первобанка (объединился с Промсвязьбанком).

Кроме того, СМИ прежде называли Александра Милеева бенефициаром ООО "Самарский комбинат "Родник" и группы "Мико".

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