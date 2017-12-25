Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев получил ученое звание профессора по специальности "Теория и методика физического воспитания". Об этом Волга Ньюс рассказали в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ), где он с января 2011 г. работает в должности проректора по инфраструктурному развитию.
Как пояснили в вузе, кандидатуру Александра Милеева на присвоение ему звания профессора выдвинул ученый совет в 2016 году. Инициатива была одобрена Министерством образования РФ. В июле 2017 г., по информации представителей СГСПУ, был издан соответствующий приказ, в октябре Александр Милеев получил диплом профессора.
Как рассказали собеседники издания в СГСПУ, Александр Милеев получил звание профессора за свои достижения. В вузе пояснили, что для чемпионов мира, занимающихся преподавательской деятельностью, при соблюдении ряда условий предусмотрена возможность получения ученого звания в области физической культуры и спорта без подготовки докторской диссертации.
"Он работает в вузе в должности профессора уже несколько лет, является кандидатом педагогических наук и имеет звание доцента, подготовил и опубликовал три методических пособия по методике обучения физической культуре и спорту, имеет звание чемпиона мира, а также подготовил учеников, ставших чемпионами мира и Европы", - сообщили в СГСПУ.
Александр Милеев родился в Куйбышеве 25 февраля 1971 г., в 1994 г. окончил факультет физического воспитания Самарского педагогического института, в 1998 г. - юридический факультет Самарской государственной экономической академии.
Как сообщается на сайте СГСПУ, Александр Милеев "большую часть жизни посвятил спорту, с юношеских лет представлял Самарскую область на соревнованиях различных уровней". В частности, он является многократным чемпионом РСФСР по гребле на байдарках и каноэ, чемпионом мира в классе "Dragon Boat", призером Кубков Мира, обладает званиями мастера спорта СССР, заслуженного тренера РФ.
Как рассказали в СГСПУ, Александр Милеев после завершения спортивной карьеры начал осуществлять подготовку спортсменов в качестве тренера, и среди его учеников - чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы.
Сейчас он является также вице-президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и президентом региональной федерации.
В Самарской губернской думе Александр Милеев возглавляет комитет по культуре, спорту и молодежной политике, а также входит в состав комитета по образованию и науке.
По данным ИАС Seldon Basis, Александр Милеев до января 2012 г. входил в состав собственников ООО СХП "Самарские просторы" (специализируется на аренде и лизинге сельскохозяйственных машин и оборудования). Также, согласно ИАС Seldon Basis, прежде он являлся соучредителем ООО "Спорт Групп" (оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды), в 2000-х входил в состав совладельцев самарского Первобанка (объединился с Промсвязьбанком).
Кроме того, СМИ прежде называли Александра Милеева бенефициаром ООО "Самарский комбинат "Родник" и группы "Мико".
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?