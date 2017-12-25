Знакомый ошпарил кипятком самарчанку, чтобы отобрать у нее сумку

В Самаре после проверки возбудили уголовное дело по факту преступления, совершенного еще 13 декабря.

По данным источника в правоохранительных органах, в тот день 30-летний мужчина в квартире своей знакомой, облил ее кипятком, после чего скрылся с сумкой жертвы, в который был мобильник.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". О подозреваемом известно, что он уже имеет судимость за воровство.

О состоянии здоровья 48-летней потерпевшей ничего не сообщается.