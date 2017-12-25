Знакомый ошпарил кипятком самарчанку, чтобы отобрать у нее сумку

В Самаре после проверки возбудили уголовное дело по факту преступления, совершенного еще 13 декабря.
По данным источника в правоохранительных органах, в тот день 30-летний мужчина в квартире своей знакомой, облил ее кипятком, после чего скрылся с сумкой жертвы, в который был мобильник.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". О подозреваемом известно, что он уже имеет судимость за воровство.
О состоянии здоровья 48-летней потерпевшей ничего не сообщается.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?