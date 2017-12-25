В Самаре девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманул бывший сожитель

В полицию в Советском районе Самары 22 декабря обратилась с заявлением 26-летняя девушка. По данным источника в правоохранительных органах, она просила наказать ее бывшего сожителя, который обманом забрал у нее 4,2 млн рублей.

По словам заявительницы, деньги мужчина забрал еще в начале января 2017 г., но до сих пор не отдал.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемым является безработный 36-летний мужчина, потерпевшей — сотрудница завода "Электрощит". Поддерживают ли они какие-либо отношения в данный момент, не известно.