Четыре человека пострадали при столкновении грузовика Volvo и Chevrolet в Волжском районе

В Волжском районе 24 декабря, в 20:00, 33-летний водитель грузовика Volvo на 41 км трассы Самара — Большая Черниговка столкнулся с Chevrolet Orlando. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, водитель грузовика нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и выехал на встречную полосу. В результате пострадали водитель и трое пассажиров легковушки. Их госпитализировали с различными травмами.