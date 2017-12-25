МегаФон показал, как связь решает актуальные задачи бизнеса и госсектора

В самарском Центре обработки данных (ЦОД) МегаФона состоялся бизнес-завтрак, на который оператор пригласил государственных заказчиков и бизнес-клиентов. Одним из результатов этой встречи стала договоренность с госорганизациями об обмене опытом в сфере хранения данных.

Гостями телеком-компании стали представители власти, аптечного бизнеса, продуктового ритейла, транспортных компаний. Они осмотрели здание ЦОД, его уникальную инфраструктуру (автозалы и систему безопасности с сертифицированным уровнем надежности TIER III), познакомились с работой Единого Центра управления сетью, контролирующего работу сети на восточной территории России. Далее партнерам рассказали о самых востребованных региональным бизнесом цифровых услугах для корпоративных клиентов МегаФона. Некоторые из них основаны на возможностях самого ЦОД. Например, компании могут арендовать здесь виртуальный сервер или разместить свой для обеспечения максимально надежной сохранности данных, как предписывает российское законодательство.

Гостям были представлены и такие услуги, как "Виртуальная АТС" - возможность быстро организовать офисную телефонию в любом месте без лишних затрат, "8-800" - инструмент для эффективной работы службы продаж и call-центров, сервисы, основанные на анализе больших массивов данных (Big Data). В частности, "большая цифра" помогает использовать для развития бизнеса геоаналитику.

"Обезличенные" сведения о поле, возрасте или интернет-запросах большого числа горожан, бывающих в том или ином районе, позволяют, например, выбрать лучшее место для открытия торговой точки. Как отметили представители торговли и аптечного бизнеса, машинные сервисы геопозиционирования - незаменимые помощники при развитии ритейл-сетей.

Кроме того, участники встречи высоко оценили функционал услуги "Контроль кадров" на основе технологии M2M (англ., - machine to machine - от машины к машине). Многие крупные корпорации и госучреждения имеют в штате сотрудников с разъездным характером деятельности. Возможность эффективно контролировать их передвижения и узнавать о местонахождении конкретного человека в режиме онлайн интересует все больше клиентов МегаФона: за год количество подключений услуги выросло на 12%.

В целом желание подключить различные услуги выразили две трети гостей оператора. А представители госсектора договорились с представителями МегаФона об экспертном сотрудничестве в сфере безопасного хранения информации.

По словам исполнительного директора ООО "ВОЛГАТЕПЛОСНАБ" Александра Дятлова, было интересно вживую увидеть, как выглядит здание ЦОД и каковы его инженерные характеристики и возможности, познакомиться с услугами для клиентов.

- Слушая презентацию директора ЦОД, не приходилось строить в голове, о каких мощностях идет речь. Перед началом выступления была организована экскурсия по ЕЦУС и ЦОД, где были показаны серверы, автозалы для новых клиентов, системы охлаждения и бесперебойного питания и сам центр управления. Масштабы впечатляют! Выступающие в понятной форме донесли много полезной информации и решений для бизнеса корпоративных клиентов, - делится мнением Евгений Халиуллин, инженер отдела службы безопасности компании "Вита".

"Современные телеком-услуги становятся необходимыми, реально работающими инструментами бизнеса. Они позволяют нашим клиентам решать самые актуальные задачи - от автоматизации рабочих процессов с помощью технологии М2М или повышения эффективности рекламных рассылок, что можно сделать благодаря услуге "МегаФон. Таргет", до роста доходности бизнеса в целом. Для любой компании или государственной организации мы можем разработать предложение под конкретные задачи - поэтому нас выбирает все больше клиентов", - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании "МегаФон" Екатерина Соломонова.