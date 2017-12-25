На перекрестке пр. Ленина и ул. Полевой затруднено движение из-за ДТП с трамваем и автомобилем

Днем 25 декабря в центре Самары осложнилось движение транспорта из-за столкновения трамвая и Toyota RAV4, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
По предположению очевидца, до столкновения водитель Toyota ехал по пр. Ленина по направлению "в город", а трамвай следовал по ул. Полевой вверх. Когда первый вагон частично повернул влево на пр. Ленина, он левой передней частью столкнулся с левой передней частью автомобиля, поворачивавшего вправо - на ул. Полевую.
Очевидец сообщил, что из-за аварии сейчас осложнено движение транспорта по пр. Ленина по направлению "в город".
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Последние комментарии
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые