На перекрестке пр. Ленина и ул. Полевой затруднено движение из-за ДТП с трамваем и автомобилем

Днем 25 декабря в центре Самары осложнилось движение транспорта из-за столкновения трамвая и Toyota RAV4, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

По предположению очевидца, до столкновения водитель Toyota ехал по пр. Ленина по направлению "в город", а трамвай следовал по ул. Полевой вверх. Когда первый вагон частично повернул влево на пр. Ленина, он левой передней частью столкнулся с левой передней частью автомобиля, поворачивавшего вправо - на ул. Полевую.

Очевидец сообщил, что из-за аварии сейчас осложнено движение транспорта по пр. Ленина по направлению "в город".

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.