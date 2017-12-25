В Нефтегорском районе столкнулись УАЗа и Toyota

В понедельник, 25 декабря, в Нефтегорском районе, на 98 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 41-летний водитель УАЗа во время снегопада не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 35-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилистку госпитализировали. Водитель УАЗа после осмотра от госпитализации отказался.