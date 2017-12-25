Самарские абоненты Tele2 выбирают пакетные тарифные планы

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, отмечает растущую среди самарских клиентов популярность тарифов с абонентской платой. С мая этого года их доля в новых подключениях увеличилась на 8 п. п. и сегодня составляет 80%.
Самым востребованным среди абонентов Tele2 в Приволжье является тарифный план "Мой Онлайн": на него приходится 30% от общего количества новых подключений. В Самарской области этот тариф выбирает 37% пользователей. Предложение включает безлимитные звонки на телефоны Tele2 России, 500 минут разговора на номера других операторов, 20 Гб интернет-трафика и 50 SMS.
Согласно внутренней аналитике компании каждый второй пользователь тарифной линейки "Мой Tele2" не выговаривает заложенный в него объем голосовых услуг. С новой бесплатной опцией "Обмен минут на Гб" абоненты могут обменять оставшиеся минуты на дополнительные гигабайты и увеличить объем трафика.
Тарифную линейку "Мой Tele2" оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Пользователи тарифных планов "Мой Tele2", "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+" не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по России (минуты не расходуются из пакета), могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами и переносить неиспользованные пакеты минут, SMS и гигабайтов трафика на следующий период (услуга "Перенос остатков").
Кроме того, в канун новогодних праздников оператор запустил уникальный продукт, который позволяет клиентам Tele2 пользоваться услугами связи на тарифной линейке "Мой Tele2" бесплатно. Абоненты тарифа "Мой онлайн+" получают полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов "Мой разговор", "Мой Tele2", "Мой онлайн" получают три месяца связи в подарок при оплате 9 месяцев услуг.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Новая бизнес-стратегия Tele2 "Другие правила", которую мы запустили в начале этого года, способствовала и пересмотру тарифной политики. Пакетные предложения новой линейки "Мой Tele2" нацелены на реальные потребности абонентов. В первую очередь, это увеличенные объемы мобильного интернета и безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. Тот факт, что на сегодняшний день предложения с фиксированной абонентской платой выбирает большинство пользователей, количество которых постоянно растет, подтверждает востребованность и актуальность предлагаемых услуг".
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите