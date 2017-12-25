ТОАЗ в 2017 году набрал 130 молодых сотрудников

Более 130 молодых сотрудников начали в 2017 году работу на ПАО "ТОАЗ" - крупнейшем производителе аммиака в России.

На днях в ДК "Тольяттиазот" состоялась традиционная встреча новых молодых сотрудников предприятия, присоединившихся к ТОАЗу за последний год. Возраст новых работников - до 35 лет, они пришли на ТОАЗ как после вузов, так и успев потрудиться на других предприятиях. Молодые специалисты работают по различным специальностям: операторами дистанционных пультов управления (ДПУ), лаборантами, слесарями КИПиА и т.д.

"Сейчас на ТОАЗе активно идет смена поколений, и старшее поколение, руководство - в ответе за то, чтобы она проходила безболезненно для персонала и производства, - рассказывает заместитель гендиректора - директор по операционной деятельности ЗАО "Корпорацияя "Тольяттиазот" Виктор Казачков. - Подготовка кадров - одна из основных и серьезнейших задач предприятия, так как наши молодые коллеги будут вести ответственные и опасные процессы химического производства, эксплуатировать и ремонтировать сложнейшее оборудование, воплощать в жизнь комплексные проекты развития. Поэтому мы много внимания уделяем обучению молодых специалистов".

Молодые люди выбирают ТОАЗ в качестве работодателя, так как на предприятии созданы комфортные условия труда: средняя заработная плата по году составляет более 42 тыс. руб., профсоюз работников предприятия и Тольяттиазот подписали новый коллективный договор на срок до 2020 года. Среди изменений по сравнению с предыдущим коллективным договором (на исполнение которого Тольяттиазот направил более 1,37 млрд руб. и который был признан полностью исполненным) - скидки на оплату отдыха и пособия для сотрудников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, увеличение более чем втрое размера пособий женщинам при рождении ребенка и материальной помощи работникам, возвратившимся из рядов Российской Армии. Также отдельным категориям сотрудников будут предоставляться дополнительные выходные дни.

Тольяттиазоту удается быть привлекательным работодателем, так как у предприятия - качественный социальный пакет, включающий много льгот и гарантий, интересные корпоративные программы по самым разным направлениям, от науки до спорта, - объясняет заместитель генерального директора - директор по персоналу Татьяна Ефремова. - Также мы готовы брать молодых специалистов без опыта работы - последние годы плотно занимаемся профориентационной работой, в рамках которой ведем перспективных ребят еще со школьной и вузовской скамьи, воспринимаем их как будущих работников ТОАЗа. В итоге на ключевые позиции к нам придут молодые и уже подготовленные специалисты".

С 2015 г. предприятие проводит программу профориентации для студентов и школьников, предоставляя молодым людям возможность прохождения практики, которой в 2017 году воспользовались более 120 человек из нескольких регионов России. Для студентов также действует программа стипендий, заключены 15 договоров целевого обучения. Участники стипендиальной программы получают возможность после выпуска из учебного заведения работать на "Тольяттиазоте".

На ТОАЗе отмечают, что, помимо достойных условий труда, молодые сотрудники имеют возможность вести активную культурную и спортивную жизнь: на предприятии действует Совет молодежи, регулярно проводятся командообразующие мероприятия, турниры по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и другим видам спорта, интеллектуальные игры.