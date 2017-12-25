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ЖКХ и благоустройство Общество

За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тыс. тонн снега

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для ликвидации последствий снегопада на улицах города были сконцентрированы все необходимые ресурсы техники и персонала. Об этом сообщают в администрации города.

Так, в ночную смену МП "Благоустройство" вывело на уборку 246 машин. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущей смены. За сутки 265 дорожных рабочих помогали расчищать снег на дорогах вручную.

При необходимости, если осадки продолжатся, планируется в полной мере использовать возможности субподрядных организаций. Для своевременной расчистки снежных накатов и недопущения образования наста и гололеда параллельно с расчисткой в обязательном порядке проводится обработка улиц противогололедными материалами.

Особое внимание уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, пешеходным переходам, транспортно-пересадочным узлам, а также расчистке имеющихся парковочных карманов.

"В ночную смену были предприняты все возможные усилия, чтобы поддерживать нормативное состояние основных магистралей, по которым утром пошел общественный транспорт, — говорится в сообщении. — Во избежание образования значительных пробок, темпы работ останутся по-прежнему высокими, чтобы в минимальные сроки справится с последствиями снега и как можно быстрее отправить на полигоны сформированные снежные валы".

Планы по очистке Самары от снега корректируют сами горожане, сообщая о проблемных участках. Свои сообщения можно оставить в социальных сетях: facebook.com, twitter.com, vk.com.

Если есть проблемы по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному в вашем районе: Железнодорожный — 3390150; Кировский — 9950526; Красноглинский — 9500313; Куйбышевский — 3300554; Ленинский — 3392775; Октябрьский — 3345739; Промышленный — 9950059; Самарский — 3333953; Советский — 2624621. Дежурные работают круглосуточно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Юлия Быкова (Краснова) 07 декабря 2017 10:36 Виктор Часовских: "Оценка за уборку снега в Самаре пока - "неудовлетворительно"

Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

Александр Шони 29 октября 2017 16:21 Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины на дорогах в Промышленном районе Самары

Да лаааадно? Быть того не может...

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