За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тыс. тонн снега

Для ликвидации последствий снегопада на улицах города были сконцентрированы все необходимые ресурсы техники и персонала. Об этом сообщают в администрации города.
Так, в ночную смену МП "Благоустройство" вывело на уборку 246 машин. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущей смены. За сутки 265 дорожных рабочих помогали расчищать снег на дорогах вручную.
При необходимости, если осадки продолжатся, планируется в полной мере использовать возможности субподрядных организаций. Для своевременной расчистки снежных накатов и недопущения образования наста и гололеда параллельно с расчисткой в обязательном порядке проводится обработка улиц противогололедными материалами.
Особое внимание уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, пешеходным переходам, транспортно-пересадочным узлам, а также расчистке имеющихся парковочных карманов.
"В ночную смену были предприняты все возможные усилия, чтобы поддерживать нормативное состояние основных магистралей, по которым утром пошел общественный транспорт, — говорится в сообщении. — Во избежание образования значительных пробок, темпы работ останутся по-прежнему высокими, чтобы в минимальные сроки справится с последствиями снега и как можно быстрее отправить на полигоны сформированные снежные валы".
Планы по очистке Самары от снега корректируют сами горожане, сообщая о проблемных участках. Свои сообщения можно оставить в социальных сетях: facebook.com, twitter.com, vk.com.
Если есть проблемы по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному в вашем районе: Железнодорожный — 3390150; Кировский — 9950526; Красноглинский — 9500313; Куйбышевский — 3300554; Ленинский — 3392775; Октябрьский — 3345739; Промышленный — 9950059; Самарский — 3333953; Советский — 2624621. Дежурные работают круглосуточно.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...