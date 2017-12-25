За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тыс. тонн снега

Для ликвидации последствий снегопада на улицах города были сконцентрированы все необходимые ресурсы техники и персонала. Об этом сообщают в администрации города.

Так, в ночную смену МП "Благоустройство" вывело на уборку 246 машин. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущей смены. За сутки 265 дорожных рабочих помогали расчищать снег на дорогах вручную.

При необходимости, если осадки продолжатся, планируется в полной мере использовать возможности субподрядных организаций. Для своевременной расчистки снежных накатов и недопущения образования наста и гололеда параллельно с расчисткой в обязательном порядке проводится обработка улиц противогололедными материалами.

Особое внимание уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, пешеходным переходам, транспортно-пересадочным узлам, а также расчистке имеющихся парковочных карманов.

"В ночную смену были предприняты все возможные усилия, чтобы поддерживать нормативное состояние основных магистралей, по которым утром пошел общественный транспорт, — говорится в сообщении. — Во избежание образования значительных пробок, темпы работ останутся по-прежнему высокими, чтобы в минимальные сроки справится с последствиями снега и как можно быстрее отправить на полигоны сформированные снежные валы".

Планы по очистке Самары от снега корректируют сами горожане, сообщая о проблемных участках. Свои сообщения можно оставить в социальных сетях: facebook.com, twitter.com, vk.com.

Если есть проблемы по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному в вашем районе: Железнодорожный — 3390150; Кировский — 9950526; Красноглинский — 9500313; Куйбышевский — 3300554; Ленинский — 3392775; Октябрьский — 3345739; Промышленный — 9950059; Самарский — 3333953; Советский — 2624621. Дежурные работают круглосуточно.