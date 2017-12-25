В новогоднюю ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

По информации городского департамента транспорта, городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Для перевозки пассажиров в новогоднюю ночь планируют задействовать 58 единиц подвижного состава.

До 02:00 1 января будет продлена работа троллейбусов маршрутов №№ 7, 13, а также автобусных маршрутов №№ 5д, 47, 50, 67.

До 03:00 1 января на линиях продолжат работу трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22, а также автобусы маршрутов №№ 2, 23, 24, 34, 41.

Кроме того, до 04:00 1 января продлевается работа автобусов, следующих по маршрутам №№ 4, 21 м, 48к, 89, 92, 99, 206, 210, 215, 217, 221, 226, 247, 261, 272, 295, 297.

Организация работы метрополитена не изменится.