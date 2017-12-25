16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярской районной больнице будет закрыт роддом Как самарские медики распознают хронический алкоголизм Юлия Веселова: "Залог крепкого здоровья - своевременное обращение к специалистам" В областном наркодиспансере диагностируют хроническое употребление алкоголя Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7

Здравоохранение Общество

Больницы Самарской области пополнились молодыми кадрами

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати

Реализуемая на уровне региона государственная политика, направленная на обеспечение системы здравоохранения Самарской области медицинскими кадрами, позволяет успешно решать вопросы кадрового обеспечения медицинских организаций губернии. Об этом сообщают в областном министерстве здравоохранения.

За последние пять лет для моногородов, малых городов и сельских территорий региона Самарский государственный медицинский университет увеличил контрольные цифры целевого приема за счет средств федерального бюджета более чем в два раза. Это позволило поступить по результатам конкурсного отбора около 700 абитуриентам.

Кроме того, для освоения "узких" специальностей организована подготовка по программам интернатуры и ординатуры за счет средств федерального и областного бюджетов. Ежегодно главные врачи учреждений здравоохранения Самарской области направляли на целевое обучение около 300 выпускников вузов. При этом процент трудоустройства целевых выпускников в государственные учреждения здравоохранения ежегодно растет и по итогам 2017 года составляет 90,7%.

Увеличению притока специалистов в поликлиники области способствует введенная с 1 января 2016 года поэтапная процедура аккредитации: с 2017 году в первичное звено трудоустраиваются на должности участковых терапевтов и педиатров выпускники лечебного и педиатрического факультетов без дополнительного обучения в ординатуре.

Все эти мероприятия позволили в 2017 году обеспечить приток в государственные учреждения здравоохранения губернии более 500 молодых выпускников медицинских вузов, тем самым увеличив количество привлеченных специалистов с высшим образованием по сравнению с предыдущим годом более чем на 30% (из них половина - в первичное звено).

Так, наибольшее количество специалистов с высшим медицинским образованием устроились в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д.Середавина (33 человека), Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 (31 человек), Тольяттинскую стоматологическую поликлинику №1 (20 человек), Самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Н.А.Семашко (19 человек), Самарскую городскую поликлинику №13 Железнодорожного района (18 человек) и Самарскую городскую поликлинику №3 (17 человек).

Последовательное увеличение с 2013 года государственного задания медицинским колледжам на подготовку специалистов среднего звена обеспечило рост численности выпускников, обучавшихся за счет средств областного бюджета, за пятилетний период времени почти на 40%.

Это, в свою очередь, отразилось на росте притока молодых кадров со средним медицинским образованием. Так, в 2017 году в государственную систему здравоохранения пришло на 10% больше специалистов среднего звена, чем в 2016 -м.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Фото на сайте

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31