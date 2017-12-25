Больницы Самарской области пополнились молодыми кадрами

Реализуемая на уровне региона государственная политика, направленная на обеспечение системы здравоохранения Самарской области медицинскими кадрами, позволяет успешно решать вопросы кадрового обеспечения медицинских организаций губернии. Об этом сообщают в областном министерстве здравоохранения.
За последние пять лет для моногородов, малых городов и сельских территорий региона Самарский государственный медицинский университет увеличил контрольные цифры целевого приема за счет средств федерального бюджета более чем в два раза. Это позволило поступить по результатам конкурсного отбора около 700 абитуриентам.
Кроме того, для освоения "узких" специальностей организована подготовка по программам интернатуры и ординатуры за счет средств федерального и областного бюджетов. Ежегодно главные врачи учреждений здравоохранения Самарской области направляли на целевое обучение около 300 выпускников вузов. При этом процент трудоустройства целевых выпускников в государственные учреждения здравоохранения ежегодно растет и по итогам 2017 года составляет 90,7%.
Увеличению притока специалистов в поликлиники области способствует введенная с 1 января 2016 года поэтапная процедура аккредитации: с 2017 году в первичное звено трудоустраиваются на должности участковых терапевтов и педиатров выпускники лечебного и педиатрического факультетов без дополнительного обучения в ординатуре.
Все эти мероприятия позволили в 2017 году обеспечить приток в государственные учреждения здравоохранения губернии более 500 молодых выпускников медицинских вузов, тем самым увеличив количество привлеченных специалистов с высшим образованием по сравнению с предыдущим годом более чем на 30% (из них половина - в первичное звено).
Так, наибольшее количество специалистов с высшим медицинским образованием устроились в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д.Середавина (33 человека), Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 (31 человек), Тольяттинскую стоматологическую поликлинику №1 (20 человек), Самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Н.А.Семашко (19 человек), Самарскую городскую поликлинику №13 Железнодорожного района (18 человек) и Самарскую городскую поликлинику №3 (17 человек).
Последовательное увеличение с 2013 года государственного задания медицинским колледжам на подготовку специалистов среднего звена обеспечило рост численности выпускников, обучавшихся за счет средств областного бюджета, за пятилетний период времени почти на 40%.
Это, в свою очередь, отразилось на росте притока молодых кадров со средним медицинским образованием. Так, в 2017 году в государственную систему здравоохранения пришло на 10% больше специалистов среднего звена, чем в 2016 -м.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!