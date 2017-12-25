Стала известна программа новогодних мероприятий в Самаре

Городские департаменты, а также власти девяти внутригородских районов подготовили обширную программу, которая включает в себя культурно-массовые, просветительские, развлекательные, спортивные мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщают в администрации Самары.

Во вторник, 26 декабря, в 16:00 на пл. имени Куйбышева откроется усадьба самарского Деда Мороза, где юных гостей ждут развлекательная программа с участием сказочных персонажей и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодние театрализованные представления, концерты, творческие встречи, мастер-классы, новогодние квесты в эти дни пройдут в большинстве дворцов культуры, библиотеках, музеях и театрах города.

Календарь спортивных состязаний включает в себя соревнования по лыжным гонкам на "призы Деда Мороза" 26 и 27 декабря в лесопарке им. 60-летия Советской власти, чемпионат и первенство Самары по лыжным гонкам 6 января на базе "Чайка" в Красноглинском районе и др.

Насыщенную праздничную программу подготовили все девять районов Самары: открытия ледовых площадок, спортивные состязания, праздники микрорайонов, детские новогодние елки. Так, 27 декабря в 18:00 состоится открытие новогоднего комплекса в парке "Победы", 28 декабря в 18:00 - в парке Дружбы. Также в районах пройдут праздники дворов, благоустроенных по проекту "Комфортная городская среда" в рамках российского фестиваля "Выходи гулять!"

Подробную программу праздничных мероприятий можно посмотреть на сайте городской администрации.