Стала известна программа новогодних мероприятий в Самаре

Городские департаменты, а также власти девяти внутригородских районов подготовили обширную программу, которая включает в себя культурно-массовые, просветительские, развлекательные, спортивные мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщают в администрации Самары.
Во вторник, 26 декабря, в 16:00 на пл. имени Куйбышева откроется усадьба самарского Деда Мороза, где юных гостей ждут развлекательная программа с участием сказочных персонажей и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Новогодние театрализованные представления, концерты, творческие встречи, мастер-классы, новогодние квесты в эти дни пройдут в большинстве дворцов культуры, библиотеках, музеях и театрах города.
Календарь спортивных состязаний включает в себя соревнования по лыжным гонкам на "призы Деда Мороза" 26 и 27 декабря в лесопарке им. 60-летия Советской власти, чемпионат и первенство Самары по лыжным гонкам 6 января на базе "Чайка" в Красноглинском районе и др.
Насыщенную праздничную программу подготовили все девять районов Самары: открытия ледовых площадок, спортивные состязания, праздники микрорайонов, детские новогодние елки. Так, 27 декабря в 18:00 состоится открытие новогоднего комплекса в парке "Победы", 28 декабря в 18:00 - в парке Дружбы. Также в районах пройдут праздники дворов, благоустроенных по проекту "Комфортная городская среда" в рамках российского фестиваля "Выходи гулять!"
Подробную программу праздничных мероприятий можно посмотреть на сайте городской администрации.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...