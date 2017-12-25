В Безенчукском районе объявлен конкурс на должность главы

В понедельник, 25 декабря, на очередном заседании собрания представителей Безенчукского района депутаты объявили конкурс на должность главы муниципалитета. Об этом сообщается на сайте представительного органа.

Напомним, предыдущий глава района Евгений Сараев в конце ноября написал заявление об уходе по собственному желанию, после чего исполняющим обязанности руководителя стал первый заместитель главы района Сергей Колесник.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе будет осуществляться с 26 декабря 2017 года по 19 января 2018 года. В качестве условий участия заявлены российское гражданство, владение государственным языком, отсутствие непогашенной судимости, наличие дееспособности.