Виктор Сазонов: "Мы в состоянии решать глобальные задачи по улучшению качества жизни людей"

22-23 декабря в Москве прошел XVII съезд партии "Единая Россия". В первый день работы съезда прошли семь дискуссионных площадок, на которых были подведены итоги реализации партийных проектов.

Во второй день состоялось пленарное заседание. В нем приняли участие около 2500 человек, среди них - 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "Единой России", представители экспертного и научного сообществ.

Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении он обозначил первостепенные задачи, которые сегодня стоят перед государством. Среди них - повышение демографического роста, развитие современного здравоохранения и снижение смертности населения, повышение доходов граждан и развитие рынка труда, развитие инфраструктуры страны, а также внедрение передовых цифровых и промышленных технологий.

"На пленарном заседании в выступлении президента страны Владимира Владимировича Путина озвучена его программа по дальнейшему развитию нашей страны. Одна из принципиальных его позиций - развитая экономика страны, которая позволит реализовать новые инфраструктурные проекты. "Единая Россия" действительно является лидирующей политической силой страны, которая взяла на себя ответственность за развитие России", - прокомментировал итоги работы пленарного заседания председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

Оценивая работу дискуссионных площадок и результаты реализации партийных проектов, председатель губдумы считает, что программы выполняются успешно.

"К примеру, только в Самарской области на реализацию программы "Комфортная городская среда" в 2017 году направлено более 2 млрд рублей. Деньги пошли на благоустройство дворовых территорий, мест общего пользования и парковых зон. На примере этой программы мы убедились, что в состоянии решать глобальные задачи по улучшению качества жизни людей. Сейчас мы тщательно готовимся к будущему году. В ближайшее время будет утверждена дорожная карта по реализации программы на 2018 год", - прокомментировал Виктор Сазонов.