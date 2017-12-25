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Культура

В музее им. Алабина прошел новогодний бал-маскарад

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее им. Алабина 23 декабря прошел новогодний бал-маскарад, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

В музее им. Алабина прошел новогодний бал-маскарад В музее им. Алабина прошел новогодний бал-маскарад
Фото: Антон СЕНЬКО

В последние дни уходящего года в музее им. Алабина дают костюмированный бал. Без пафоса и лишнего общественного внимания, без VIP-персон и угощений. Просто бал, на котором кавалеры галантны, а дамы в меру кокетливы. Весь вечер звучат фокстрот, танго, вальс.

Бал в музее Алабина - довольно демократичное мероприятие стоимостью всего 100 рублей. В 2017 г. среди гостей были люди самых разных возрастов, от 16-летних юнцов до пожилых пар. Не хотите танцевать? Просто любуйтесь: всеобщая радость, суета, неразбериха в перемене пар, показательные выступления профессионалов - все это поднимает настроение. И улыбки долго не сходят с лиц.

Три года назад, когда балы в музее Алабина только начинались, чувствовалось напряжение и ненужный пафос. Дамы в пышных платьях важно фланировали по фойе, пытаясь держать спину, и в волнении обмахивали себя веерами. Был предусмотрен и стол - нехитрое угощение: бутерброды и пирожные в одноразовой посуде, и билет стоил около 500 рублей.

Сегодня все более кулуарно, спокойно, если хотите, естественно. Возможно, культура балов стала нам ближе, роднее. Ах, кружите меня, кружите… А может, всем стало очевидно: никакие это не балы, а просто исторические танцы. Но объяснение можно найти и в другом: на дворе 2017 год. И Новогодний бал на этот раз посвящен не танцам середины или конца XIX века, а началу ХХ столетия.

Уже ушли церемонии и полонезы, балы стали напоминать теплые вечеринки и проходили не в особняках, не на приемах у губернаторов, а в более локальных заведениях - клубах, салонах, где предполагалось более простое общение, как говорится, без церемоний. Но главное, чем отличается начало ХХ века от века XIX, - это настроение.

Организатором новогодних балов в музее Алабина уже третий год подряд являются руководители студии исторического танца "Триоле" Александр и Елена Пашковы.

"В начале ХХ века танцы во многом упростились, - рассказывает Александр Пашков, - это новый расцвет импровизаций. Схема довольно проста, и после нескольких занятий вы уже будете танцевать с удовольствием. А такой формат открытого бала позволяет даже неподготовленному человеку сразу же включиться в танец".

На новогоднем балу в музее Алабина в 2017 г. возле трехметровой елки танцевали машиш, сastle schottische, ирландское танго, фокстрот, чарльстон, звучали вальсы - "Испанский" и "Ветер с гор".

И все же что влечет многочисленных гостей на бал и вообще на занятия историческими танцами?

"Историческим танцам сопутствуют соответствующий бэкграунд, атмосфера, культура ушедшей эпохи, - говорит Александр, - это многих привлекает, девушки могут почувствовать себя принцессами, молодые люди - настоящими кавалерами".

И кавалеры на бале в Алабина учтиво раскланивались даже перед незнакомками. И дамы краснели и смущались. "Ах, какой фокстрот мы отплясывали на бале!.." - будут рассказывать они завтра в кругу друзей и знакомых.

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