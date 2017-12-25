Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Как рассказал Волга Ньюс заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, в настоящее время новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ) и генплан города проходят процедуру согласования. В начале следующего года оба документа, по его словам, уже могут быть выставлены на публичные слушания.

Напомним, в действующем генеральном плане развития города, утвержденном в 2008 г., были заложены расчетные показатели до 2015 года. Таким образом, в настоящее время он уже завершил свое действие.

Что касается правил застройки и землепользования, то сейчас в Самаре действует документ, принятый еще в 2001 году. О необходимости разработки современных ПЗЗ эксперты говорили не раз, однако прошлые попытки властей обновить этот документ не увенчались успехом. Так, новые ПЗЗ принимались в 2010 г., но впоследствии документ был отменен в судебном порядке по ряду исков властей и жителей.

Позже по заказу мэрии Самары в 2013 г. был подготовлен другой проект новых правил застройки, однако этот документ в октябре 2014 г. также было решено отправить на доработку.

В 2016 г. департамент градостроительства Самары объявил аукцион на подготовку масштабных корректировок в генплан города и ПЗЗ. Победителем конкурса стало ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", с которым 30 сентября 2016 г. был заключен контракт на 15,5 млн руб. Срок исполнения работ - 15 месяцев.

Как пояснил Волга Ньюс Сергей Шанов, согласно техзаданию, работа делится на четыре этапа: первый - это подготовка так называемой текстовой части документов (обоснования), второй - разработка утверждаемой части Генплана и ПЗЗ, третий этап включает в себя процесс согласования подготовленных документов с федеральными и региональными органами власти, а также прохождение процедуры публичных слушаний. На последнем, четвертом, этапе Генплан и новые правила застройки уже утверждаются думой.

"На сегодняшний момент завершаются работы по принятию первого этапа работ", - сообщил Сергей Шанов, добавив, что подготовленные текстовые материалы уже 1 сентября 2017 г. были размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). "Нами были также разосланы информационные письма в правительство РФ и правительство области о запуске процедуры согласования с ними. На сегодняшний день получены замечания от регионального правительства, касающиеся в основном, включения в генплан объектов регионального значения - например, внесение в схему нового места расположения самарского грузового речного порта, нового здания речного вокзала. То есть речь идет по большей части о планируемых к строительству или строящихся объектах. Мы вносим соответствующие корректировки", - пояснил замглавы департамента градостроительства.

Кроме того, в департамент уже переданы и основные (утверждаемые) проекты нового генплана и ПЗЗ. По словам Сергея Шанова, к ним у администрации есть ряд замечаний в части функционального и градостроительного зонирования, отображения границ населенных пунктов Самары и объектов транспортной инфраструктуры. Также имеются вопросы к схеме зон, отображающих объекты культурного наследия и иных зон с особым режимом использования территории. Отработка этих замечаний, по информации замглавы департамента градостроительства, будет осуществляться "Гипрогором" в начале 2018 года в рабочем порядке.

Параллельно начата работа по подготовке к проведению публичных слушаний. В настоящее время подготовлен соответствующий проект постановления, который проходит процедуру согласования. "Таким образом, в случае принятия соответствующего решения главой города слушания могут быть назначены в январе-феврале 2018 года", - отметил Сергей Шанов.

В завершение он подчеркнул, что "непосредственно на публичные слушания будет вынесен проект в редакции с учетом отработки замечаний департамента".

Работа ведется параллельно для максимального ускорения сроков принятия нового генплана и ПЗЗ. "При этом хочу особо отметить, что, согласно контракту, работа подрядной организации будет оплачена только после утверждения документа в окончательной редакции", - подытожил Сергей Шанов.