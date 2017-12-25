Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Как рассказал Волга Ньюс заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, в настоящее время новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ) и генплан города проходят процедуру согласования. В начале следующего года оба документа, по его словам, уже могут быть выставлены на публичные слушания.
Напомним, в действующем генеральном плане развития города, утвержденном в 2008 г., были заложены расчетные показатели до 2015 года. Таким образом, в настоящее время он уже завершил свое действие.
Что касается правил застройки и землепользования, то сейчас в Самаре действует документ, принятый еще в 2001 году. О необходимости разработки современных ПЗЗ эксперты говорили не раз, однако прошлые попытки властей обновить этот документ не увенчались успехом. Так, новые ПЗЗ принимались в 2010 г., но впоследствии документ был отменен в судебном порядке по ряду исков властей и жителей.
Позже по заказу мэрии Самары в 2013 г. был подготовлен другой проект новых правил застройки, однако этот документ в октябре 2014 г. также было решено отправить на доработку.
В 2016 г. департамент градостроительства Самары объявил аукцион на подготовку масштабных корректировок в генплан города и ПЗЗ. Победителем конкурса стало ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", с которым 30 сентября 2016 г. был заключен контракт на 15,5 млн руб. Срок исполнения работ - 15 месяцев.
Как пояснил Волга Ньюс Сергей Шанов, согласно техзаданию, работа делится на четыре этапа: первый - это подготовка так называемой текстовой части документов (обоснования), второй - разработка утверждаемой части Генплана и ПЗЗ, третий этап включает в себя процесс согласования подготовленных документов с федеральными и региональными органами власти, а также прохождение процедуры публичных слушаний. На последнем, четвертом, этапе Генплан и новые правила застройки уже утверждаются думой.
"На сегодняшний момент завершаются работы по принятию первого этапа работ", - сообщил Сергей Шанов, добавив, что подготовленные текстовые материалы уже 1 сентября 2017 г. были размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). "Нами были также разосланы информационные письма в правительство РФ и правительство области о запуске процедуры согласования с ними. На сегодняшний день получены замечания от регионального правительства, касающиеся в основном, включения в генплан объектов регионального значения - например, внесение в схему нового места расположения самарского грузового речного порта, нового здания речного вокзала. То есть речь идет по большей части о планируемых к строительству или строящихся объектах. Мы вносим соответствующие корректировки", - пояснил замглавы департамента градостроительства.
Кроме того, в департамент уже переданы и основные (утверждаемые) проекты нового генплана и ПЗЗ. По словам Сергея Шанова, к ним у администрации есть ряд замечаний в части функционального и градостроительного зонирования, отображения границ населенных пунктов Самары и объектов транспортной инфраструктуры. Также имеются вопросы к схеме зон, отображающих объекты культурного наследия и иных зон с особым режимом использования территории. Отработка этих замечаний, по информации замглавы департамента градостроительства, будет осуществляться "Гипрогором" в начале 2018 года в рабочем порядке.
Параллельно начата работа по подготовке к проведению публичных слушаний. В настоящее время подготовлен соответствующий проект постановления, который проходит процедуру согласования. "Таким образом, в случае принятия соответствующего решения главой города слушания могут быть назначены в январе-феврале 2018 года", - отметил Сергей Шанов.
В завершение он подчеркнул, что "непосредственно на публичные слушания будет вынесен проект в редакции с учетом отработки замечаний департамента".
Работа ведется параллельно для максимального ускорения сроков принятия нового генплана и ПЗЗ. "При этом хочу особо отметить, что, согласно контракту, работа подрядной организации будет оплачена только после утверждения документа в окончательной редакции", - подытожил Сергей Шанов.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...