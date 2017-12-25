Дмитрий Азаров: "Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие"

В понедельник, 25 декабря, в Москве состоялся VI съезд общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления". В нем участвовали более 300 представителей муниципального сообщества всех регионов Российской Федерации.

Приветственное обращение съезду направил президент РФ Владимир Путин. Внимание главы государства к работе Совета принципиально важно для развития института местного самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, создания условий истинной демократии на местах.

Именно по поручению президента был принят, а недавно дополнен федеральный закон "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", ставший законодательной базой для развития системы МСУ.

"Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое Совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день", - прокомментировал врио губернатора Самарской области.

Напомним, Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.

"Пост председателя ВСМС предполагает большой объем текущей работы. Эту деятельность невозможно совмещать с оперативным руководством регионом. Решение о сложении полномочий позволит максимально сконцентрироваться на задачах, стоящих перед Самарской областью", - отметил врио губернатора Самарской области.

Сегодня съезд принял отставку Дмитрия Азарова. При этом выступающие, среди которых был заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, высоко оценили работу ВСМС в период его руководства Советом. Обращение к съезду также направила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Она признала деятельность ВСМС в 2014-2017 годах успешной и плодотворной.

Дмитрий Азаров выступил с отчетным докладом о работе Совета за три года, в котором обозначил приоритетные направления работы организации и рассказал о результатах работы по каждому из них.

Одним из ключевых направлений деятельности Совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе и в Самарской области.

При поддержке Дмитрия Азарова на финансирование этого проекта в 2017 году в регион было дополнительно направлено более 900 млн рублей. Также о работе с ВСМС рассказали министр юстиции РФ Александр Коновалов и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Слагая с себя полномочия председателя ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на этот пост кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. Съезд принял предложение и утвердил Мельниченко на посту председателя ВСМС.

Олег Мельниченко выступил с докладом, в котором обозначил основные направления деятельности ВСМС на ближайшие годы, особо подчеркнув преемственность подходов, заложенных предыдущим руководителем Совета.

Кроме того, в ходе съезда Совет поддержал выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года.

"Мы, участники шестого съезда ВСМС со всей страны от Калининграда до Сахалина, заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ", - значится в тексте заявления. Обращение было поддержано всеми делегатами единогласно.