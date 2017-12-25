В Челно-Вершинском районе откроется новое здание ФАП

Во вторник, 26 декабря, в селе Токмакла Челно-Вершинского района откроется новое здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Он был построен в рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий.
До того сельский ФАП находился в приспособленном помещении детского сада и не соответствовал никаким требованиям санитарных правил.
В 2017 году на строительство нового здания ФАПа было направлено 4,26 млн рублей, в основном это средства областного (3,79 млн руб.) и местного (461,8 тыс. руб.) бюджетов.
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта в с. Токмакла - несколько помещений. Кроме основного кабинета для приема жителей, оборудованного гинекологическим креслом, есть процедурная-прививочная, комната персонала, помещение для хранения лекарственных средств, санитарный узел, кладовая уборочного инвентаря и грязного белья. Оборудован и коридор для пациентов, ждущих своей очереди на прием.
В настоящее время в с. Токмакла Челно-Вершинского района проживает 450 человек, в том числе 43 ребенка. До Челно-Вершинской центральной районной больницы - 10 км, поэтому ФАП, которым заведует фельдшер Ирина Родионова, пользуется популярностью у жителей села.
Новый пункт оборудован всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, здесь есть портативный электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, кислородный ингалятор любого типа и др.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!