В Челно-Вершинском районе откроется новое здание ФАП

Во вторник, 26 декабря, в селе Токмакла Челно-Вершинского района откроется новое здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Он был построен в рамках госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий.

До того сельский ФАП находился в приспособленном помещении детского сада и не соответствовал никаким требованиям санитарных правил.

В 2017 году на строительство нового здания ФАПа было направлено 4,26 млн рублей, в основном это средства областного (3,79 млн руб.) и местного (461,8 тыс. руб.) бюджетов.

В современном здании фельдшерско-акушерского пункта в с. Токмакла - несколько помещений. Кроме основного кабинета для приема жителей, оборудованного гинекологическим креслом, есть процедурная-прививочная, комната персонала, помещение для хранения лекарственных средств, санитарный узел, кладовая уборочного инвентаря и грязного белья. Оборудован и коридор для пациентов, ждущих своей очереди на прием.

В настоящее время в с. Токмакла Челно-Вершинского района проживает 450 человек, в том числе 43 ребенка. До Челно-Вершинской центральной районной больницы - 10 км, поэтому ФАП, которым заведует фельдшер Ирина Родионова, пользуется популярностью у жителей села.

Новый пункт оборудован всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, здесь есть портативный электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, кислородный ингалятор любого типа и др.