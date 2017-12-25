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Баскетбол Спорт

БК "Самары-2" закончил год победой над "ЦСКА-Юниор" — 84:69

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 декабря, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара" принимал на своем паркете "ЦСКА-Юниор".

9 очков за неполные три минуты — Дмитрий Гусенков на старте поединка был попросту неудержим. И обеспечил самарцам небольшой задел -12:5. Но к середине периода москвичи выровняли положение — 15:15, заставив Дмитрия Пивцайкина запросить тайм-аут. Вернуть инициативу нашей команде помог все тот же Гусенков — еще две трехи от отказывавшегося промахиваться разыгрывающего, которого поддержал и Олег Черепанов — 24:17 за три минуты до конца четверти. Но и после этого Гусенков не "угомонился": 20 очков за десятиминутку (8 из 9 с игры) и 31:20 в пользу "Самары".

Во втором периоде Дмитрий, положив очередную треху, несколько раз промахнулся и отправился отдыхать. Но попадания Дмитрия Халдеева, Филиппа Стойко и Михаила Ермилова помогали удерживать двузначное преимущество. К большому перерыву разница достигла максимальных "+15" — 49:34. Но и отдохнув, самарцы не сбавили обороты, сходу доведя преимущество до 20 очков (о том, что при непосредственном участии Гусенкова — и говорить не стоит).

Всю третью десятиминутку разница в счете неумолимо росла. Александр Кузнецов, Олег Черепанов, Михаил Ермилов — едва ли не каждый выходивший на площадку с удовольствием принял участие в наборе очков. "+27" после трех периодов (72:45) фактически превратили заключительный игровой отрезок в формальность. Гости сумели немного подсократить свое отставание, хотя вряд ли их утешат итоговые "-15". 84:69 — шестая подряд победа "Самары-2".

Матчами с москвичами "Самара-2" завершила первый круг чемпионата. Второй она откроет 18–19 января, когда примет на своей площадке "Зенит-2", сообщает официальный сайт клуба.

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