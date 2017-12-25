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Хоккей Спорт

ХК "Лада" победил "Локомотив" - 3:1

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 декабря, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду ярославский "Локомотив".

Фото: www.hclada.ru

В первом периоде ярославцы действовали острее: так, после бросков Петри Контиолы и Павла Коледова шайба попадала в штангу ворот "Лады", несколько раз выручал хозяев Антон Красоткин. У хозяев хороший момент для взятия ворот был у Кирилла Капустина, бросавшего с "пятака".

А на 19-й минуте у тольяттинцев получилась контратака "3 против 2", и Игорь Скороходов броском со средней дистанции отправил шайбу в дальнюю "девятку" — 1:0.

Счет сравнялся в середине второго периода Александр Кадейкин после паса из-за ворот от Александра Полунина отправил шайбу в цель — 1:1. И, все же, концовка периода осталась за тольяттинцами: сначала Александр Нестеров подкорректировал полет шайбы, удачно подправив клюшку - 2:1, а затем Денис Зернов после передачи Георгия Белоусова отправил шайбу над плечом Алексея Мурыгина в ближний угол — 3:1.

В третьем периоде "Локомотив" много атаковал, несколько раз поймавший кураж Красоткин спасал хозяев от верного гола. "Лада" же, в свою очередь, отвечала резкими контратаками.

За 2,13 до окончания матча гости получили численное преимущество, и Дмитрий Квартальнов заменил голкипера шестым полевым игроком. Гости пошли на штурм, но оборона хозяев во главе с Красоткиным выстояла — тольяттинцы победили 3:1, преподнеся отличный подарок своему форварду Василию Стрельцову, у которого в день матча родилась дочь.

Лучшими игроками встречи признаны: Игорь Скороходов ("Лада") и Иван Лекомцев ("Локомотив"), сообщает официальный сайт клуба.

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