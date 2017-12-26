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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Куйбышевский НПЗ продолжает реализовывать глобальную инвестиционную программу

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в АО "Куйбышевский НПЗ" введен в эксплуатацию инженерно-производственный корпус, пущен центральный пункт управления, объединивший сразу несколько заводских цехов. Завод вновь стал дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Уходящий 2017-й стал для Куйбышевского НПЗ успешным годом. НК "Роснефть" не изменила свои планы по реализации глобальной инвестиционной программы развития своих нефтеперерабатывающих мощностей. Поэтому модернизация производства на Куйбышевском НПЗ продолжается.

На площадках КНПЗ ведется строительство сразу нескольких важных технологических установок.

Совсем скоро отметят новоселье работники центральной заводской лаборатории, которая не только приобрела современный вид и дополнительное пространство, но и получила оборудование, позволяющее анализировать и исследовать новые виды нефтепродуктов, производство которых начато на КНПЗ с вводом новых технологических установок.

Новые виды продукции завода востребованы и на других предприятиях Роснефти. Например, высокая производительность установки по производству метилтретбутилового эфира (МТБЭ) позволяет обеспечивать компонентами не только Куйбышевский НПЗ, но и другие дочерние общества Компании, принося еще больший дополнительный экономический эффект.

По результатам федерального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" именно МТБЭ, произведенный на КНПЗ, вошел в "Золотую сотню" товаров РФ в 2017 году.

Куйбышевский НПЗ в очередной раз доказал право на статус "Российская организация высокой социальной эффективности", победив в региональном этапе всероссийского конкурса сразу в нескольких номинациях: за создание и развитие рабочих мест, за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, за развитие социального партнерства, за решение социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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