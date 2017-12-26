Куйбышевский НПЗ продолжает реализовывать глобальную инвестиционную программу

В этом году в АО "Куйбышевский НПЗ" введен в эксплуатацию инженерно-производственный корпус, пущен центральный пункт управления, объединивший сразу несколько заводских цехов. Завод вновь стал дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".

Уходящий 2017-й стал для Куйбышевского НПЗ успешным годом. НК "Роснефть" не изменила свои планы по реализации глобальной инвестиционной программы развития своих нефтеперерабатывающих мощностей. Поэтому модернизация производства на Куйбышевском НПЗ продолжается.

На площадках КНПЗ ведется строительство сразу нескольких важных технологических установок.

Совсем скоро отметят новоселье работники центральной заводской лаборатории, которая не только приобрела современный вид и дополнительное пространство, но и получила оборудование, позволяющее анализировать и исследовать новые виды нефтепродуктов, производство которых начато на КНПЗ с вводом новых технологических установок.

Новые виды продукции завода востребованы и на других предприятиях Роснефти. Например, высокая производительность установки по производству метилтретбутилового эфира (МТБЭ) позволяет обеспечивать компонентами не только Куйбышевский НПЗ, но и другие дочерние общества Компании, принося еще больший дополнительный экономический эффект.

По результатам федерального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" именно МТБЭ, произведенный на КНПЗ, вошел в "Золотую сотню" товаров РФ в 2017 году.

Куйбышевский НПЗ в очередной раз доказал право на статус "Российская организация высокой социальной эффективности", победив в региональном этапе всероссийского конкурса сразу в нескольких номинациях: за создание и развитие рабочих мест, за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, за развитие социального партнерства, за решение социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.