Новокуйбышевский НПЗ добился успехов в социальной, экологической и производственной деятельности

В 2017 году Новокуйбышевский НПЗ реализовал значимые природоохранные проекты, продолжил модернизацию производства и стал лидером конкурса "Организация высокой социальной эффективности".

В 2017 году, который объявлен Годом экологии, на Новокуйбышевском НПЗ особое внимание уделялось реализации природоохранных программ. Приоритетная задача года - окончание строительства и пуск блока мембранной доочистки сточных вод на очистных сооружениях цеха водоснабжения и водоотведения. Это самый масштабный природоохранный проект 2017 года, на его строительство направлено 1,5 млрд рублей и уже ведутся пусконаладочные работы.

Работа нового блока основана на инновационной технологии мембранного биореактора, это одна из самых передовых и динамично развивающихся технологий очистки сточных вод. Ввод в эксплуатацию блока доочистки положительно отразится на экологическом состоянии окружающего бассейна. Ожидается снижение содержания в очищенных сточных водах нефтепродуктов и взвешенных веществ, а также сокращение удельного потребления свежей речной воды примерно на 800 тыс. куб. м в год за счет возврата части очищенных стоков в систему оборотного водоснабжения. Это станет важным шагом в практической реализации политики НК "Роснефть" в области охраны окружающей среды.

В марте Новокуйбышевский НПЗ заключил с администрацией Новокуйбышевска соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности в рамках Года экологии. Оно предоставляет широкие возможности для взаимодействия в экологической сфере при реализации инвестиционных проектов НК НПЗ.

Строится эстакада герметичного тактового налива нефтепродуктов, в планах предприятия - строительство блока очистки топливных газов на установке АВТ-11, реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки сточных вод.

Подготовлен проект площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов, ее строительство начнется в 2018 году. Реализация этого мероприятия улучшит экологическую обстановку в городе за счет снижения количества отходов, направляемых в настоящее время для захоронения на полигон промышленных отходов, расположенный за пределами предприятия.

Новокуйбышевский НПЗ был и остается ярким примером социальной ответственности. Коллективный договор предприятия на 2017-2020 годы был признан одним из лучших в НК "Роснефть". НК НПЗ отмечен наградами как предприятие с отлаженной системой развития кадрового потенциала, социальной защиты работников, охраны труда.

Не случайно по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса "Организация высокой социальной эффективности" Новокуйбышевский НПЗ занял первые места сразу в четырех номинациях, а еще в двух - второе и третье.

Продолжалось выполнение программы модернизации. В начале года в НК "Роснефть" было принято важное решение об увеличении финансирования для ускорения темпов реконструкции и строительства объектов на Новокуйбышевском НПЗ. Самые масштабные и значимые проекты программы - это строительство комплекса гидрокрекинга и новой установки АВТ-2, реконструкция установки замедленного коксования с увеличением ее производительности до 1,5 млн тонн в год.