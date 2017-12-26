В регионе подвели итоги юбилейной народной акции "Народное признание"

В Самарском академическом театре оперы и балета огласили имена победителей десятой общественной акции "Народное признание".

Вручать награды людям, которые своим трудом и стараниями многое сделали для развития родного края, - традиция, заложенная правительством Самарской области десять лет назад.

Номинантами "Народного признания" становятся жители области, которые душой болеют за свое дело, которыми гордятся коллеги и друзья и которые своими успехами в различных направлениях деятельности развивают Самарский край и пишут историю России. В нынешнем году лучших из лучших определяли в семи номинациях: "Надежда и опора", "Единство и успех", "Признание и уважение", "Экология и открытие", "Команда созидания", "Рожденные в сердце России" и "Гражданская активность".

Во время церемонии на экране показали видеообращение врио губернатора Дмитрия Азарова, в котором он отметил, что все участники акции "Народное признание" - трудовая, научная, интеллектуальная и творческая элита региона.

"Вы - настоящий золотой фонд Самарской области. Ваша жизнь и трудовая деятельность - достойный образец для подражания. Я уверен, ваш пример мотивирует молодых людей на честный и достойный труд во благо Отечества. Благодарю каждого из вас за огромный вклад в развитие, процветание и славу Самарской области, который вы внесли свои делами и помыслами", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров также озвучил фамилии трех лауреатов в номинации "Единство и успех". Статуэтки, дипломы и почетные знаки были вручены представителям АО "Транснефть-Приволга", Самарской областной детской библиотеки и детской школы искусств Отрадного.

Лауреатов "Народного признания" выбирали всем миром - в качестве жюри выступили жители региона. В 2017 году в голосовании участвовало более полутора миллионов человек.

"Каждый из нас в своем выборе может ошибиться, но народ не ошибается никогда", - отметил на церемонии ректор Самарского государственного экономического университета Габибулла Хасаев, вручая статуэтки, дипломы и почетные знаки лауреатам номинации "Признание и уважение".

Учитесь делать добро

Одной из победительниц в номинации "Призвание и уважение" стала директор самарской гимназии №3 Светлана Ильина. "Ровно двадцать лет назад я впервые пришла в школу и ни разу не пожалела, что выбрала педагогическую стезю. Некоторые говорят, что учитель - не престижная профессия. А я считаю, что самая благодарная", - сказала она.

Имена лауреатов номинации "Команда созидания" объявил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. Он напомнил, что здесь отмечены люди, входящие в состав общественных советов микрорайонов, и активные граждане, которые стремятся улучшить жизнь своего района. "На общественные советы сейчас возлагаются особые надежды, потому что гражданское общество, по сути, начинается в подъезде, в доме, в котором мы живем, во дворе", - сказал Виктор Сойфер.

Статуэтку в этой номинации получил координатор совета общественности микрорайона №4 Отрадного Лев Гепп. При его участии был реализован проект "Пляжный футбол", он также активно занимается благоустройством дворов. "Учитесь делать людям добро", - обратился Лев Гепп к присутствующим.

Дина Дроганова удостоилась премии в номинации "Надежда и опора", где были номинированы талантливые дети. Дина стала победителем XXIII летних Сурдлимпийских игр по пулевой стрельбе, установив мировой рекорд. Сейчас девушка хочет помогать слабослышащим ребятам полноценно заниматься спортом и приносить стране медали. На вопрос, что нужно сделать, чтобы получить премию, ответила: "Много трудиться".

На правильном пути

В Год экологии в регионе было реализовано множество инициатив, направленных на охрану окружающей среды и сохранение природных богатств. Было отмечено, что все они достойны "Народного признания", но большинство самарцев особо выделили деятельность студенческой волонтерской организации "ЭкОНТ" из Отрадненского нефтяного техникума, школьного лесничества "Юный эколог" из села Богатое и Национального парка "Самарская Лука".

Как отметил директор "Самарской Луки" Александр Губернаторов, в национальном парке ежегодно проводится более четырехсот различных мероприятий, в частности, организован приют для диких животных, открыты новые туристические маршруты, экологические тропы для людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам 2017 года национальный парк посетило рекордное количество туристов - более двух миллионов.

"Самарская Лука" и наша природа являются национальным достоянием России. Сегодняшняя награда - подтверждение, что мы на правильном пути, и показатель того, что жителям региона небезразлична судьба национального парка", - сказал руководитель "Самарской Луки".

Чувствовать тепло сердец

Пожалуй, самым запоминающимся стало награждение лауреатов в номинации "Гражданская активность", где отметили организации, которые делают добрые дела. В частности, статуэтку получил коллектив самарской школы-интерната №117 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Неравнодушие, взаимовыручка - эти качества педагоги прививают воспитанникам интерната. Летом 2016 года шестиклассник Николай Русаков, не умея плавать, на глазах растерявшихся взрослых спас двух тонущих женщин, а Дина Дроганова пожертвовала часть премиальных за победу в Сурдлимпийских играх на благоустройство и обеспечение безопасности родной школы.

"Это победа не только школы, это победа всей коррекционной педагогики губернии, - отметила директор учебного заведения Ирина Баранова. - Акция решает важную социальную проблему России - помогает обществу принять инвалидов как равных, а ребенку с ограниченными возможностями здоровья - доказать свою состоятельность".

После этих слов на сцену вышли воспитанники школы-интерната №117 и исполнили жестовую песню. Зал стоя аплодировал юным талантам. "Наши воспитанники не слышат звуков, но они чувствуют тепло ваших сердец", - сказала Ирина Баранова.