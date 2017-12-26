Зимняя переправа из Самары до Рождествено возобновила работу

Во вторник, 26 декабря, с 8:30 возобновлена работа зимней переправы из Самары до Рождествено, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Переправа осуществляется с Ульяновского спуска с 8:30 до 16:00 каждые 30 минут. Данный маршрут очищен от торосов. Восстановление переправы с речного вокзала Самары продолжается.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)