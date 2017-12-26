У абонентов СКС осталось совсем немного времени, чтобы успеть получить подарки

На это могут претендовать те, кто полностью рассчитался за весь год за услуги водоснабжения и водоотведения.
11 декабря стартовала традиционная акция "В Новый год - без старых долгов", поощряющая добросовестных плательщиков за воду и предоставляющая должникам возможность перейти в разряд порядочных горожан. Многие жители города уже хорошо знакомы с главными условиями акции и с нетерпением ждут ее начала. За две недели около 3,5 тысячи самарцев получили к новогоднему столу сладкие подарки и зарегистрировались на сайте, чтобы стать участниками розыгрыша ценных призов.
До окончания акции осталось совсем немного времени. 28 декабря вместе с закрытием центров обслуживания клиентов закончится и акция. Но еще можно успеть погасить долги, заплатить аванс и, с полным правом считая себя добросовестным абонентом СКС, получить подарок.
Подробные условия акции - на сайте http://samcomsys.ru/messages/10288.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.