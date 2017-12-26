У абонентов СКС осталось совсем немного времени, чтобы успеть получить подарки

На это могут претендовать те, кто полностью рассчитался за весь год за услуги водоснабжения и водоотведения.

11 декабря стартовала традиционная акция "В Новый год - без старых долгов", поощряющая добросовестных плательщиков за воду и предоставляющая должникам возможность перейти в разряд порядочных горожан. Многие жители города уже хорошо знакомы с главными условиями акции и с нетерпением ждут ее начала. За две недели около 3,5 тысячи самарцев получили к новогоднему столу сладкие подарки и зарегистрировались на сайте, чтобы стать участниками розыгрыша ценных призов.

До окончания акции осталось совсем немного времени. 28 декабря вместе с закрытием центров обслуживания клиентов закончится и акция. Но еще можно успеть погасить долги, заплатить аванс и, с полным правом считая себя добросовестным абонентом СКС, получить подарок.

Подробные условия акции - на сайте http://samcomsys.ru/messages/10288.