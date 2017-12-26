Пьяная тольяттинка убила собственную мать в ходе бытовой ссоры

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного по Ленинскому проспекту, обнаружено тело хозяйки жилплощади с признаками насильственной смерти. Для выяснения подробностей случившегося по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Согласно предварительным данным полицейских, смертельные ранения 81-летней пенсионерке нанесла ее дочь, с которой у нее произошел конфликт.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 57-летнюю женщину и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса подозреваемая рассказала, что во время совершения преступления была в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры она ударила мать по голове и та потеряла сознание. В дальнейшем злоумышленница позвонила своему соседу, сказав, что ее матери плохо и ее надо отвезти в больницу. Зайдя в квартиру и увидев тело, мужчина сразу вызвал сотрудников полиции.

В отношении предполагаемой злоумышленницы СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.