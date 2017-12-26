Пьяная тольяттинка убила собственную мать в ходе бытовой ссоры

В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного по Ленинскому проспекту, обнаружено тело хозяйки жилплощади с признаками насильственной смерти. Для выяснения подробностей случившегося по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.
Согласно предварительным данным полицейских, смертельные ранения 81-летней пенсионерке нанесла ее дочь, с которой у нее произошел конфликт.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 57-летнюю женщину и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса подозреваемая рассказала, что во время совершения преступления была в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры она ударила мать по голове и та потеряла сознание. В дальнейшем злоумышленница позвонила своему соседу, сказав, что ее матери плохо и ее надо отвезти в больницу. Зайдя в квартиру и увидев тело, мужчина сразу вызвал сотрудников полиции.
В отношении предполагаемой злоумышленницы СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?