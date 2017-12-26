Разнорабочий украл из ангара в Ставропольском районе 1,7 т семечек

Сотрудники полиции получили сообщение о том, что в с. Севрюкаево Ставропольского района из ангара совершена кража семян подсолнечника. Осмотрев помещение, а также установив и опросив возможных свидетелей произошедшего, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение через окно, отогнув фанерный лист, и похитил оттуда 55 мешков с семенами, общий вес которых составил 1,7 тонны. Причиненный ущерб был оценен на сумму около 10 тыс. рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Под подозрение попал 30-летний местный житель, который трудился у владельца ангара разнорабочим, и ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Со слов мужчины, имущество он похищал из ангара на протяжении нескольких ночей, мешки прятал в лесу, а затем продавал похищенное.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облГлавк.