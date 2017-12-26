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Финансы Экономика и бизнес

В декабре новое или подержанное авто можно купить с максимальной выгодой

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "ГРИН ФИНАНС" улучшила условия получения займа на новое авто, снизив первоначальный взнос до 10% и увеличив срок финансирования.

Приобретение подержанного или нового авто под залог покупаемого автомобиля становится все более популярным механизмом среди частных клиентов. Основные преимущества программы - низкий первоначальный взнос, минимальный пакет документов (паспорт и СНИЛС), отсутствие комиссий и обязательного оформления КАСКО.

Если автомобиль под залог приобретают на срок до трех лет с первоначальным взносом 10%, то переплата составит 18%. Кроме того, новая бонусная программа гарантирует каждому клиенту снижение переплаты на 3%, а если первоначальный взнос будет больше минимального установленного, то переплата автоматически снизится еще на 3%.

Добавим, что по данной программе срок финансирования увеличен до пяти лет. Ранее он составлял 24 месяца. На тех же условиях можно приобрести и подержанное авто. Ежемесячный платеж рассчитывается индивидуально, исходя из кредитной истории клиента. Помимо низкого первоначального взноса, плюс программы - еще и в том, что не требуется официальное подтверждение дохода, а на оформление сделки понадобится не более двух дней. Заявку можно оформить на сайте www.greenfinance.ru или получить консультацию по телефону 8 (846) 313-33-33.

Гид потребителя

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