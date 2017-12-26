В ТОР "Тольятти" откроются производство веб-платформ и мясокомбинат

Во вторник, 26 декабря, в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов ТОР "Тольятти", сообщает мэрия Автограда.

Положительное решение принято по двум компаниям: ООО "Директ Бизнес Солюшн" и ООО Мясокомбинат "Лада".

ООО "Директ Бизнес Солюшн" планирует выведение на рынок мультиплатформы клиентского сервиса, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом. С 14 декабря компания получила статус резидента технопарка "Жигулевская долина" и размещается там. Общая стоимость проекта - более 442 млн рублей. Количество рабочих мест - 1590.

Проект Мясокомбината "Лада" - модернизация и расширение действующего производства по переработке мясной продукции. Компания располагается на ул. Вокзальной, 17. Общая стоимость проекта - более 148 млн рублей. Количество рабочих мест - 115.

Напомним, на сегодняшний день в ТОР "Тольятти" одобрена 21 заявка потенциальных резидентов, таким образом, Тольятти реализовал планы по привлечению не менее 20 резидентов в первый год работы территории опережающего развития.

Ранее статус резидента ТОР "Тольятти" получили ООО "АКОМ Индастриал", ООО "БИА", ООО "Металлист-Тольятти", ООО "ТОР ТЗПО", ООО СП "Граниферт", ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС", ООО "ЗЕТТА", ООО "ГРАН ЛИМИТЕД", ООО "ТТС ЗАКАЛКА", ООО "ХМ РУС", ООО "АКТИВ ТМК", ООО "Завод КПД", ООО "НТЦ Евровент", ООО "СлаСти", ООО "БИСКО ТТИ", ООО МЦ "Губерния", ООО "КОЛОРАНТ-Т" и ООО "ЛЕВАНТО".