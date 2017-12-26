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Преступления Происшествия

Заведующую детсадом из Самары подозревают в даче взятки за общее покровительство

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), фигурантом которого стала 47-летняя заведующая одним из детских садов Самары, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Фото: Владимир Котмишев

По версии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, женщина передала взятку 180 тыс. руб. должностным лицам одной из вышестоящих организаций за общее покровительство по службе.

В свою очередь, в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области уточняют, что, по версии следствия, подозреваемая - заведующая МБДОУ - передала взятку сотрудникам департамента образования администрации Самары в период с октября 2014 г. по март 2017 г. в несколько приемов суммами от 4 тыс. до 8 тыс. руб. ежемесячно.

В областной полиции сообщают, что сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Санкция ч. 4 ст. 291 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

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