Заведующую детсадом из Самары подозревают в даче взятки за общее покровительство

СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), фигурантом которого стала 47-летняя заведующая одним из детских садов Самары, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По версии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, женщина передала взятку 180 тыс. руб. должностным лицам одной из вышестоящих организаций за общее покровительство по службе.

В свою очередь, в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области уточняют, что, по версии следствия, подозреваемая - заведующая МБДОУ - передала взятку сотрудникам департамента образования администрации Самары в период с октября 2014 г. по март 2017 г. в несколько приемов суммами от 4 тыс. до 8 тыс. руб. ежемесячно.

В областной полиции сообщают, что сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Санкция ч. 4 ст. 291 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.