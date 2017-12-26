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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губдумы

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 декабря, состоялось заключительное пленарное заседание осенней сессии Самарской губернской думы. В работе депутатов принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губдумы Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губдумы
Фото: Владимир Котмишев

В повестке дня значилось несколько важнейших для региона вопросов. В частности, депутаты утвердили поправки в областной бюджет на 2018 год и рассмотрели изменения в региональный закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области".

В начале заседания с приветственным словом к областному парламенту обратился Дмитрий Азаров. "Хочу вас всех поблагодарить за совместную эффективную работу с правительством Самарской области. Для меня лично, на начальном этапе работы в должности главы региона, это крайне важно, и я признателен вам за это. За короткое время нам удалось оперативно и профессионально решить целый ряд вопросов, действуя на благо интересов людей, на благо Самарской области", - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области напомнил: Самарская губернская дума не раз признавалась на федеральном уровне одним из самых эффективных и результативных законодательных органов регионов страны. Глава региона выразил уверенность, что работа областного парламента и впредь будет выстраиваться в этом ключе.

Дмитрий Азаров обозначил и задачи совместной работы на следующий год. "2018 год - год особенный для нашей страны. Он потребует от всех нас полной мобилизации, концентрации для решения важнейших задач, стоящих перед регионом. Вчера состоялась встреча президента страны с руководством Федерального собрания, где глава государства призвал все фракции сохранить в следующем году рабочий ритм деятельности Госдумы, Федерального собрания в целом, чтобы законотворческая деятельность фракций не ушла на второй план по сравнению с политической деятельностью партий. Это особенно актуально и для Самарской области. Изменения, которые происходят в регионе, те задачи, которые стоят перед нами, просто обязывают нас быть предельно внимательными к словам президента", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение своего выступления глава региона добавил: он рассчитывает, что работа областного парламента, конструктивное взаимодействие в стенах думы будут и в дальнейшем нацелены на результат. "Это всегда было определяющим в моей деятельности, и именно такой подход всегда существовал в губернской думе", - резюмировал Дмитрий Азаров.

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