"АктивКапитал Банк" наградил победителей конкурса "Взгляд в будущее"

Подведены итоги конкурса, проводившегося "АктивКапитал Банком" совместно с "Самарским государственным экономическим университетом".
Конкурсные работы, в которых студенты СГЭУ отразили свой взгляд на актуальность и перспективы различных банковских продуктов и технологий, оценивали преподаватели кафедры "Финансы и кредит" СГЭУ и топ-менеджеры "АктивКапитал Банка".
В частности, жюри заинтересовала работа, в которой систематизируются наиболее востребованные банковские продукты, ориентированные на студентов.
Лучшими признаны работы Ирины Бураковой, Александры Кокая, Дарьи Зоревой, Анастасии Денисенко и Анастасии Фадеевой. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии от "АктивКапитал Банка".
Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.