"АктивКапитал Банк" наградил победителей конкурса "Взгляд в будущее"

Подведены итоги конкурса, проводившегося "АктивКапитал Банком" совместно с "Самарским государственным экономическим университетом".

Конкурсные работы, в которых студенты СГЭУ отразили свой взгляд на актуальность и перспективы различных банковских продуктов и технологий, оценивали преподаватели кафедры "Финансы и кредит" СГЭУ и топ-менеджеры "АктивКапитал Банка".

В частности, жюри заинтересовала работа, в которой систематизируются наиболее востребованные банковские продукты, ориентированные на студентов.

Лучшими признаны работы Ирины Бураковой, Александры Кокая, Дарьи Зоревой, Анастасии Денисенко и Анастасии Фадеевой. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии от "АктивКапитал Банка".