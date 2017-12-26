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Банки Финансы

"АктивКапитал Банк" наградил победителей конкурса "Взгляд в будущее"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги конкурса, проводившегося "АктивКапитал Банком" совместно с "Самарским государственным экономическим университетом".

Конкурсные работы, в которых студенты СГЭУ отразили свой взгляд на актуальность и перспективы различных банковских продуктов и технологий, оценивали преподаватели кафедры "Финансы и кредит" СГЭУ и топ-менеджеры "АктивКапитал Банка".

В частности, жюри заинтересовала работа, в которой систематизируются наиболее востребованные банковские продукты, ориентированные на студентов.

Лучшими признаны работы Ирины Бураковой, Александры Кокая, Дарьи Зоревой, Анастасии Денисенко и Анастасии Фадеевой. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии от "АктивКапитал Банка".

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.

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