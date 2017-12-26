Официальный талисман ЧМ-18 Забивака проведет новогоднюю ночь в Самаре

У жителей и гостей Самары, которые посетят площадь им. Куйбышева в новогоднюю ночь, будет возможность сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018.

Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Праздничная новогодняя программа на площади им. Куйбышева начнется 31 декабря в 18:00. Ведущими станут Послы Самары - города-организатора ЧМ-2018 - музыкант Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.

В 20:00 Забивака посетит музей-выставочный центр "Самара Космическая", где встретится с волонтерами ЧМ-2018.

В программе - выступление популярных самарских артистов, дискотека и фейерверк.

31 декабря с 12:00 до 16:00 и 1 января с 16:00 до 20:00 в Усадьбе самарского Деда мороза на площади им. Куйбышева будут проходить сказочные представления.

В новогоднюю ночь на площади им. В.В.Куйбышева будут работать два катка и деревянная горка.

Катание на своем тюбинге 31 декабря, 1, 2, 3, 7 января, а также в рабочие дни будет бесплатным.