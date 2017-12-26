Самарский таксист признался, что ограбил клиента, подглядев, как тот вводит пин-код в банкомате

В Самаре 29-летнего таксиста подозревают в ограблении клиента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
53-летний мужчина поздно ночью со знакомой воспользовался услугами такси. В пос. Зубчаниновка женщина попросила остановиться и вышла из машины. Оставшиеся наедине мужчины разговорились и поссорились. Конфликт закончился тем, что пассажир с помощью водителя покинул салон автомобиля. Сам таксист уехал, при этом в машине осталась сумка клиента.
Пострадавший обратился к правоохранителям. В похищенной сумке были документы и банковские карты, а со счета одной из них еще и были сняты 50 тыс. рублей.
Когда полицейские спросили, каким образом пин-код от карты мог попасть в чужие руки, мужчина рассказал, что они останавливались у банкомата. У терминала вместе с ним стоял таксист, который, вероятно, видел, как мужчина вводил пин-код.
Подозреваемого задержали, он не отрицал причастность к инциденту и рассказал, что часть похищенных денег успел потратить. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?