Региональный закон о продаже алкоголя стал практически идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа алкоголя с 8:00 до 23:00 во все дни. Поправки вступят в силу со дня их официального опубликования.

В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Поправки в областной закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции" были приняты в двух чтениях 26 декабря на заседании Самарской губдумы.

Напомним, в губернии действует принятый в 2011 г. закон, согласно которому розничная продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 22:00, а в воскресенье - до 17:00. Кроме того, был установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции на пять праздничных дней - День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студента (17 ноября).

Теперь же предлагается отменить дополнительные региональные ограничения розничной продажи и перенести их с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00. Данная норма установлена федеральным законодательством.

Кроме того, предложено отменить ограничение по пяти дням (25 января, 1 июня, 27 июня, 1 сентября и 17 ноября), которых нет в федеральном законе. Таким образом, алкоголь будет продаваться с 8:00 до 23:00 весь год.

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев рассказал, что перед пленарным заседанием законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании профильного комитета.

"Федеральные нормы очень тщательно изучались, и на основании этого было принято данное решение, - отметил Вячеслав Малеев. - Мы столкнулись с тем, что за последние три года в Самарской области в 10 раз увеличилось количество отравлений алкоголем с летальным исходом. Кроме того, из трех тысяч легальных точек продаж алкогольной продукции одна тысяча фактически перестала работать, количество лицензиатов сократилось практически в два раза. Для того, чтобы это исправить, и были разработаны поправки в областной закон".

Отмечается, что на прошлой неделе депутаты анонсировали принятие поправок в антиалкогольное законодательство в ином варианте. Речь шла об установке запрета на продажу спиртного с 23:00 до 10:00. Дополнительные ограничения, установленные в воскресенье, планировалось также отменить, а "безалкогольными" оставить только два дня из пяти - 1 июня и 1 сентября.

Однако утром 26 декабря было проведено внеочередное заседание комитета по промышленности, на котором было принято решение об изменении предлагаемых поправок. Председатель комитета Вячеслав Малеев сообщил, что законопроект обсуждался комитетом шесть раз.

"Мы говорим о приведении регионального закона в соответствие с федеральными нормами", - пояснил он, добавив, что введенными в регионе ограничениями, по сути, более чем на 100 часов в месяц было сокращено время продажи алкоголя для предпринимателей, действующих в рамках закона.

"Мы столкнулись с тем, что мы оказались на десятом месте в ПФО по объему продажи алкоголя, по налогам мы, соответственно, находимся там же - на десятом месте. У нас за последние три года количество отравлений некачественным алкоголем с летальным исходом увеличилось в 10 раз", - заявил Малеев.

Как поясняют в губдуме, наличие спроса на алкогольную продукцию, с одной стороны, и невозможность приобретения ее легально во время действия региональных ограничений, с другой, вызвали развитие теневого бизнеса, особенно в часы запрета легальных продаж.

"Поддержка законопроекта направлена не на увеличение потребления алкогольной продукции, а на вытеснение из продажи нелегальной алкогольной продукции путем замещения ее легальной (при сохранении, а в идеале и снижении уровня потребления алкогольной продукции)", - поясняют в пресс-службе думы.

По экспертным оценкам, доля нелегальных продаж на территории Самарской области (при пересчете на чистый спирт) составляет не менее 32% от рынка всей алкогольной продукции. Отмена дополнительных региональных ограничений, по мнению разработчиков поправок, позволит создать благоприятные условия для легализации бизнеса и сокращения теневого сектора экономики.

Поправки вызвали вопросы у депутата Михаила Матвеева, который изначально предлагал снять рассмотрение с голосования, ссылаясь на то, что депутаты, не входящие в состав комитета по промышленности, не имели времени и возможности заранее ознакомиться с обновленным вариантом поправок. Однако его коллеги по депутатскому корпусу проголосовали против исключения вопроса из повестки дня. В итоге после активного обсуждения поправки были утверждены в двух чтениях.

Фракции КПРФ и ЛДПР заявили о том, что голосуют против.