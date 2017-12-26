Дмитрий Азаров: "Подписание трехстороннего соглашения является очередным шагом по решению задач, поставленных президентом"

Во вторник, 26 декабря, между региональным правительством, Федерацией профсоюзов Самарской области и региональным Союзом работодателей было подписано трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений на 2018-2020 годы.

Подписи под документом, определяющим основные принципы социального партнерства и экономических взаимоотношений, поставили врио губернатора Дмитрий Азаров, глава ассоциации "Союз работодателей" Александр Кирилин и руководитель региональных профсоюзов Павел Ожередов.

Как отметил Дмитрий Азаров, трехстороннее соглашение - это важнейший документ, который предполагает не формальные, а конкретные действия по укреплению социально-трудовых отношений и улучшению качества жизни жителей региона. Документ, по его словам, должен стать точкой отсчета в развитии социального партнерства в регионе и создании атмосферы делового сотрудничества в вопросах социально-экономического развития региона.

Соглашение предполагает совместное решение задач по развитию экономики региона и повышению ее конкурентоспособности, росту производительности труда и стабильной занятости. Документ определяет шаги по развитию эффективной инфраструктуры рынка труда, подготовку квалифицированных кадров и обеспечение безопасности рабочих мест. Приоритетные цели документа - повышение качества жизни работников и их семей, поддержание социальной стабильности, а также стимулирование инновационной активности и инвестиций в человеческий капитал.

"Поддержка профсоюзов и крупнейших работодателей региона - это та платформа, без которой невозможно говорить об эффективном развитии производств, соблюдении всех законных прав и интересов работников. Только работая в постоянном контакте, создавая условия для развития предприятий, роста инвестиционной привлекательности региона, мы сможем защитить интересы человека труда", - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что организационные возможности Александра Кирилина и Павла Ожередова будут способствовать выработке конкретных решений по улучшению социально-экономической ситуации в Самарской области.

"Со своей стороны, правительство будет оказывать всемерную поддержку работе Союза работодателей и профсоюзов, создавать необходимые условия для роста экономики региона, повышения уровня благосостояния работников", - заверил врио губернатора.

Глава Союза работодателей Александр Кирилин напомнил, что трехстороннее соглашение в регионе подписывается в десятый раз. В настоящий момент оно затрагивает интересы 174 предприятий, на которых работают 270 тыс. человек и которые обеспечивают более 60% внутреннего валового продукта.

"Этот документ является некой "конституцией" для наших взаимоотношений с профсоюзами и органами власти. За 20 лет решено очень много вопросов взаимодействия. В частности, те преференции и льготы, которые сегодня имеет бизнес, появились в рамках этого соглашения", - сказал Александр Кирилин, добавив, что новый документ позволяет предприятиям с уверенностью смотреть в будущее.



Глава ФПСО Павел Ожередов, в свою очередь, обратил внимание, что в планах федерации - увеличение численности профсоюзов с 600 тысяч до одного миллиона человек. По его словам, это не только будет стимулировать предприятия к выполнению своих социальных обязательств перед коллективами, но и поможет "обелить" зарплату.

"Вы затронули очень чувствительную тему теневой заработной платы, - отреагировал Дмитрий Азаров. - Совершенно очевидно, что создание профсоюзных организаций на любом предприятии фактически ликвидирует саму возможность выплаты "серой" и "черной" заработной платы и нарушений прав трудящихся. Нам крайне важно вывести рабочие места из теневой экономики, чтобы работники получали зарплату со всем пакетом социального обеспечения и были уверены не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем дне".

Также речь шла об увеличении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Было отмечено, что это не только поможет решить проблему теневых зарплат, но и позитивно скажется на благосостоянии, потребительском спросе людей и позволит увеличить отчисления в бюджет и различные фонды.

"Президент России поставил нам всем задачу по увеличения МРОТ. Задача крайне важная, и с ней, я уверен, мы справимся. Безусловно, подписание трехстороннего соглашения является еще одним шагом к тому, чтобы все задачи, которые поставил перед нами президент, были выполнены", - резюмировал Дмитрий Азаров.