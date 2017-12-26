На строительство дорог в с. Лопатино направят 125 млн рублей

Во вторник, 26 декабря, на пленарном заседании Самарской губернской думы рассмотрели поправки в закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Документ принят в двух чтениях.

Изменения касаются перераспределения средств по линии министерства строительства Самарской области.

В частности, в документе предложено перераспределить 125,2 млн рублей.

Их снимут с работ по автомобильной дороге в жилом микрорайоне "Новая Самара" и направят на строительство дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением в с.п. Лопатино Волжского района.

Это необходимо для привлечения средств федерального бюджета в размере 292,1 млн руб. на строительство объекта в 2018 году. Для того чтобы средства были выделены, регион должен обеспечить 30%-е софинансирование.

Кроме того, скорректирован размер софинансирования по объекту "Строительство образовательной школы на 1,4 тыс. мест в "Кошелев-Проекте". Это необходимо для того, чтобы довести уровень софинансирования из областного бюджета до 30% с учетом выделяемого объема финансирования из федерального бюджета в следующем году.

По мнению разработчиков законопроекта, данные изменения не повлияют на принятые параметры регионального бюджета на 2018-2020 годы.