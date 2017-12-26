На строительство дорог в с. Лопатино направят 125 млн рублей

Во вторник, 26 декабря, на пленарном заседании Самарской губернской думы рассмотрели поправки в закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Документ принят в двух чтениях.
Изменения касаются перераспределения средств по линии министерства строительства Самарской области.
В частности, в документе предложено перераспределить 125,2 млн рублей.
Их снимут с работ по автомобильной дороге в жилом микрорайоне "Новая Самара" и направят на строительство дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением в с.п. Лопатино Волжского района.
Это необходимо для привлечения средств федерального бюджета в размере 292,1 млн руб. на строительство объекта в 2018 году. Для того чтобы средства были выделены, регион должен обеспечить 30%-е софинансирование.
Кроме того, скорректирован размер софинансирования по объекту "Строительство образовательной школы на 1,4 тыс. мест в "Кошелев-Проекте". Это необходимо для того, чтобы довести уровень софинансирования из областного бюджета до 30% с учетом выделяемого объема финансирования из федерального бюджета в следующем году.
По мнению разработчиков законопроекта, данные изменения не повлияют на принятые параметры регионального бюджета на 2018-2020 годы.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите