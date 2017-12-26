Fitch улучшило прогноз рейтинга Tele2 до "стабильного"

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" на уровне "В+" и улучшило прогноз до "стабильного".
"Стабильный" прогноз отражает значительное улучшение финансовых показателей Tele2 на фоне выхода на московский рынок и существенного снижения долговой нагрузки.
Среди основных факторов стабильности эксперты Fitch отметили смену стратегического фокуса Tele2: компания отказалась от бизнес-модели дискаунтера в пользу создания уникального ценностного предложения. По мнению аналитиков, это должно способствовать большему рыночному равновесию и росту маржинальности бизнеса Tele2. Низкий отток доказывает эффективность стратегии оператора, направленной на постепенное увеличение ARPU и привлечение качественных абонентов.
В числе прочих драйверов роста бизнеса аналитики Fitch указали на активное развитие MVNO-проектов в Tele2. Направление имеет хорошую перспективу роста выручки и позволяет компании эффективно использовать свою инфраструктуру.
По прогнозам экспертов, Tele2 продолжит постепенно наращивать свою долю и увеличивать доходы с опережением рынка. В качестве точек роста агентство выделило развитие услуг передачи данных на фоне активного строительства сетей 3G/4G и увеличение доли активных интернет-пользователей в сети компании.
Кроме того, аналитики Fitch отметили преимущества стратегического партнерства с "Ростелекомом". Tele2 пользуется доступом к инфраструктуре компании, что позволяет оператору существенно экономить на операционных расходах.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите