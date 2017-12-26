В России одним из самых популярных подарков остается смартфон

МегаФон представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung.
Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках МегаФона в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфон Micromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB.
По состоянию на декабрь 2017 года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети "МегаФона" было продано в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч рублей. На втором месте (19,3%) оказались устройства бюджетного сегмента стоимостью менее 3,5 тысяч рублей, хотя еще 2 года назад на них приходилось больше половины продаж. Смартфоны по цене 10-15 тысяч рублей заняли долю в 17,5%, свыше 20 тысяч рублей — 13,5%.
"Клиенты наших салонов связи переориентировались с бюджетного оборудования на более дорогие и качественные устройства. Причем доля 4G-смартфонов в продажах торговых точек МегаФона достигла 82% против 51% годом ранее. Скорости 4G позволяют комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами, слушать аудио и смотреть видео в высоком разрешении. Покупатели тоже обращают на это внимание и делают свой выбор в пользу устройств, которые максимально используют возможности сети", — комментирует Кирилл Шибанов, генеральный директор "МегаФон-Ритейл". 2017 года выручка МегаФона от продаж смартфонов выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 20%. При этом доля оператора на рынке по продажам смартфонов в штучном выражении увеличилась до 9% по отношению к третьему кварталу 2016 года.
Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2017 года по России
- Vertex Impress Luck
- Micromax Canvas Pace Q415 LTE
- Samsung G532 °F Galaxy J2 Prime LTE
- Samsung Galaxy J3 2017 J330 °F
- Samsung J120 °F Galaxy J1 2016 LTE
- Samsung G935 °F Galaxy S7 Edge LTE
- Samsung J320 °F Galaxy J3 2016 LTE
- Apple iPhone SE 32GB
- Samsung J510 °F Galaxy J5 2016 LTE
- Vertex Impress Eagle
Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2016 года по России
- ZTE Blade A5 Pro
- Lenovo A1000
- Micromax Canvas Pace Q415 LTE
- Apple iPhone 5s 16GB
- Asus ZC520TL MAX LTE
- Micromax BOLT D303
- Highscreen Spark 2
- Asus ZB500KL 16GB
- Moto G LTE
- Lenovo A2010 LTE
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Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите