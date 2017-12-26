В России одним из самых популярных подарков остается смартфон

МегаФон представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung.

Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках МегаФона в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфон Micromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB.

По состоянию на декабрь 2017 года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети "МегаФона" было продано в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч рублей. На втором месте (19,3%) оказались устройства бюджетного сегмента стоимостью менее 3,5 тысяч рублей, хотя еще 2 года назад на них приходилось больше половины продаж. Смартфоны по цене 10-15 тысяч рублей заняли долю в 17,5%, свыше 20 тысяч рублей — 13,5%.

"Клиенты наших салонов связи переориентировались с бюджетного оборудования на более дорогие и качественные устройства. Причем доля 4G-смартфонов в продажах торговых точек МегаФона достигла 82% против 51% годом ранее. Скорости 4G позволяют комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами, слушать аудио и смотреть видео в высоком разрешении. Покупатели тоже обращают на это внимание и делают свой выбор в пользу устройств, которые максимально используют возможности сети", — комментирует Кирилл Шибанов, генеральный директор "МегаФон-Ритейл". 2017 года выручка МегаФона от продаж смартфонов выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 20%. При этом доля оператора на рынке по продажам смартфонов в штучном выражении увеличилась до 9% по отношению к третьему кварталу 2016 года.

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2017 года по России

Vertex Impress Luck

Micromax Canvas Pace Q415 LTE

Samsung G532 °F Galaxy J2 Prime LTE

Samsung Galaxy J3 2017 J330 °F

Samsung J120 °F Galaxy J1 2016 LTE

Samsung G935 °F Galaxy S7 Edge LTE

Samsung J320 °F Galaxy J3 2016 LTE

Apple iPhone SE 32GB

Samsung J510 °F Galaxy J5 2016 LTE

Vertex Impress Eagle

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2016 года по России

ZTE Blade A5 Pro

Lenovo A1000

Micromax Canvas Pace Q415 LTE

Apple iPhone 5s 16GB

Asus ZC520TL MAX LTE

Micromax BOLT D303

Highscreen Spark 2

Asus ZB500KL 16GB

Moto G LTE

Lenovo A2010 LTE

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