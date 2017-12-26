16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7 Строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней завершено На что может рассчитывать пассажир при отмене рейса Tele2 выпустила карту "Другие правила" с Тинькофф Банком Для запуска "Алабинской" по постоянной схеме необходимо 800 млн рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В России одним из самых популярных подарков остается смартфон

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

МегаФон представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung.

Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках МегаФона в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфон Micromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB.

По состоянию на декабрь 2017 года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети "МегаФона" было продано в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч рублей. На втором месте (19,3%) оказались устройства бюджетного сегмента стоимостью менее 3,5 тысяч рублей, хотя еще 2 года назад на них приходилось больше половины продаж. Смартфоны по цене 10-15 тысяч рублей заняли долю в 17,5%, свыше 20 тысяч рублей — 13,5%.

"Клиенты наших салонов связи переориентировались с бюджетного оборудования на более дорогие и качественные устройства. Причем доля 4G-смартфонов в продажах торговых точек МегаФона достигла 82% против 51% годом ранее. Скорости 4G позволяют комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами, слушать аудио и смотреть видео в высоком разрешении. Покупатели тоже обращают на это внимание и делают свой выбор в пользу устройств, которые максимально используют возможности сети", — комментирует Кирилл Шибанов, генеральный директор "МегаФон-Ритейл". 2017 года выручка МегаФона от продаж смартфонов выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 20%. При этом доля оператора на рынке по продажам смартфонов в штучном выражении увеличилась до 9% по отношению к третьему кварталу 2016 года.

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2017 года по России

  • Vertex Impress Luck
  • Micromax Canvas Pace Q415 LTE
  • Samsung G532 °F Galaxy J2 Prime LTE
  • Samsung Galaxy J3 2017 J330 °F
  • Samsung J120 °F Galaxy J1 2016 LTE
  • Samsung G935 °F Galaxy S7 Edge LTE
  • Samsung J320 °F Galaxy J3 2016 LTE
  • Apple iPhone SE 32GB
  • Samsung J510 °F Galaxy J5 2016 LTE
  • Vertex Impress Eagle

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2016 года по России

  • ZTE Blade A5 Pro
  • Lenovo A1000
  • Micromax Canvas Pace Q415 LTE
  • Apple iPhone 5s 16GB
  • Asus ZC520TL MAX LTE
  • Micromax BOLT D303
  • Highscreen Spark 2
  • Asus ZB500KL 16GB
  • Moto G LTE
  • Lenovo A2010 LTE

На правах рекламы

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Фото на сайте

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31