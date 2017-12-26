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Суды Происшествия

Самарчанку обвиняют в присвоении денег под видом помощи в приобретении квартир

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном райсуде Самары с октября рассматривается уголовное дело по обвинению 41-летней Надежды Шемякиной в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии предварительного следствия, в июле 2015 г. Шемякина сообщила незнакомой женщине Власовой, что является агентом недвижимости ООО "ЮГ-1" и может помочь приобрести квартиру в строящемся ЖК "Южный город". Но в реальности никакого отношения к "ЮГ-1" Шемякина не имела, а числилась в налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель, предоставляющий парикмахерские и прочие услуги салонов красоты. Тем не менее она подготовила фиктивный договор о задатке. Приманкой для потенциальных жертв была скидка 200 тыс. руб., которую Шемякиной якобы давал продавец, а она уступала эту скидку клиентке.

Получив в качестве задатка за две квартиры 2,28 млн руб. Власова по приглашению Шемякиной приехала в офис "ЮГ-1" и заключила два договора долевого участия в строительстве. Но вскоре женщина получила уведомление, что договоры с ней расторгнуты, так как она не выполнила условий оплаты, которую должна была внести в течение пяти дней после регистрации договора в Росреестре.

Обманутая самарчанка потребовала от Шемякиной объяснений и возврата денег. В течение следующих полутора лет "риелтор" таки вернула 488 тыс. рублей. Лишь в мае 2017 г. Власова обратилась в полицию, утверждая, что ей причинен ущерб более 2,2 млн рублей. Якобы эти средства она получила от продажи жилого помещения и в результате осталась без крыши над головой.

Как рассказали в полиции, Шемякина на следствии вины не признавала, утверждала, что обратившаяся к правоохранителям женщина дала ей деньги в долг на неопределенное время.

Кроме того, в июне 2017 г. за аферу с аналогичным сценарием лжериелтора Шемякину уже приговорили к двум годам лишения свободы условно. Однако в тот раз она полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб.

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