Из протоки Ирыкла у острова Нижний подняли тело провалившегося под лед рыбака

Два дня спасатели искали в протоке Ирыкла тело рыбака, провалившегося под лед у острова Нижний, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, 25 декабря за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда Октябрьска обратились родственники пропавшего. Во время поисковой операции, длившейся с 18:30 до 20:00, обследовали акваторию двух островов, но безрезультатно.
Утром 26 декабря поисковые работы продолжились. В 11:25 спасатели обнаружили рюкзак около промоины. В связи с этим появилось предположение, что, переходя протоку, мужчина вышел на тонкий лед и провалился.
В 11:30 к месту происшествия был направлен водолазный отряд ПСО Сызрани. Толщина льда в протоке около промоины была от двух до пяти сантиметров. Тело пропавшего водолаз нашел на глубине 3 м. Рыбака подняли на поверхность и доставили на берег.
Последние комментарии
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.