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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из протоки Ирыкла у острова Нижний подняли тело провалившегося под лед рыбака

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два дня спасатели искали в протоке Ирыкла тело рыбака, провалившегося под лед у острова Нижний, сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: pssso.ru

По данным чрезвычайной службы, 25 декабря за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда Октябрьска обратились родственники пропавшего. Во время поисковой операции, длившейся с 18:30 до 20:00, обследовали акваторию двух островов, но безрезультатно.

Утром 26 декабря поисковые работы продолжились. В 11:25 спасатели обнаружили рюкзак около промоины. В связи с этим появилось предположение, что, переходя протоку, мужчина вышел на тонкий лед и провалился.

В 11:30 к месту происшествия был направлен водолазный отряд ПСО Сызрани. Толщина льда в протоке около промоины была от двух до пяти сантиметров. Тело пропавшего водолаз нашел на глубине 3 м. Рыбака подняли на поверхность и доставили на берег.

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